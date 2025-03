Il Caldaro non fa sconti: Mastini battuti 3-0 in gara1

Nostro servizio da Caldaro (BZ) – È una incredibile macchia giallonera quella dipinta sotto la volta della Raiffeisen Arena dagli oltre 200 tifosi varesini arrivati in Alto Adige, che per tutta la partita hanno sostenuto i Mastini sovrastando canoramente i locali nella prima partita delle semifinali di IHL. Alla vittoria sugli spalti però non corrisponde quella in pista: alla fine vince Caldaro per 3-0, portando così la serie sull’1 a 0.

Galleria fotografica Semifinale IHL, gara1: Caldaro – Mastini 3-0 4 di 9

Altoatesini che non hanno sbagliato nulla, e che forse hanno vinto la gara grazie all’uno-due maturato nel giro di pochi secondi a inizio secondo drittel, situazione che mentalmente ha cambiato le sorti di una partita sempre molto equilibrata. Sono state molte le occasioni di rimetterla in carreggiata per Varese, ma la poca fortuna ed una precisione non sempre millimetrica degli avanti gialloneri non hanno consentito ai lombardi di riprendere la partita. Gara, va detto, giocata con ordine e disciplina dai Lucci, capaci di mettere sul ghiaccio un gioco praticamente privo di sbavature. Quello visto sul ghiaccio è comunque sembrato un ottimo Varese, con tutte le carte in regola per fare bene; certo ogni tanto serve pescare il jolly ma stavolta i Mastini non lo hanno mai trovato. Tanta grinta, buon dialogo tra reparti ed una bella intensità, sono elementi che andranno riproposti in gara 2, martedì sera all’Acinque Ice Arena.

PRIMO INGAGGIO – Varese arriva in Alto Adige con la certezza di essere la squadra più fastidiosa per Caldaro, prima potenza del campionato ma che con i Mastini ha sempre sofferto (salvo nell’assurda semifinale di Coppa Italia). La squadra di Glavic ha l’obiettivo di sfruttare la prima fuori casa perché contro i Lucci una sconfitta ci sta, ma tornare con una vittoria sarebbe il modo migliore per iniziare la serie. Varese con Kuronen acciaccato ma sul ghiaccio. Oltre 200 tifosi al seguito della squadra.

LA PARTITA

I – Caldaro parte subito forte è Wieser a provarci dalla distanza ma Ohandzhanyan ci mette lo scudo; ancora Lucci in avanti stavolta con Virtala bravo a dribblare Matonti ma l’estremo giallonero dice ancora di no. Varese reagisce e per poco Vanetti non insacca su corta respinta. Gioco velocissimo e belle azioni, si parte alla grande. Poco dopo Maekinen ha sul bastone un ottimo disco, con Rohregger fuori dai pali ma il tocco vincente arriva in ritardo. Ancora Varese in avanti, Allevato ha un buon puck ma spara fuori misura, poi (8′) Pietro Borghi recupera con troppa foga e va in panca dei cattivi. Lucci in power play, azione di attacco che si spenge sul bastone di Matonti: il difensore lancia Ghiglione steso da Soelva, si gioca in 4 contro 4. Prima Franchini poi Michael Mazzacane scaldano i gambali di Rohregger che si fa trovare pronto. Gioco stellare con le squadre che non ti risparmiano: si vede anche Tilaro che aggancia un bel disco e la spara tesa ma l’estremo altoatesino dice di no. Caldaro spinge con Max Oberrauch che trova l’angolo alto, ma la pinza di Ohandzhanyan arriva in tempo. Poco dopo ci prova Selva, neutralizzato ancora una volta dall’ottimo intervento dell’estremo giallonero grazie ad un intervento spettacolare. Alla Raiffeisen Arena il primo periodo finisce 0-0.

II – Si ricomincia, e sono subito scintille: ingaggio nel terzo dei Lucci con Ghiglione e Soeleva che si toccano con il bastone, l’arbitro li vede e li manda a sedere per 2′ lasciando la parità numerica. Nella prima azione di affondo Caldaro passa: disco che si ferma a pochi passi dalla porta, Matonti non ci arriva e Jonas Oberrauch è bravo ad insaccare l’1-0. Ingaggio a centro pista, altra azione di attacco di Caldaro, tiro dalla distanza di Vinatzer con Felderer che alza la pala del bastone a pochi centimetri dalla pinza di Ohandzhanyan segnando il gol del 2-0. Brutto colpo per Varese che ora deve contenere la manovra di attacco dei Lucci, psicologicamente carichissimi. Mastini che difendono, anche con troppa grinta, con Matonti che si fa cacciare per un fallo inutile almeno quanto pericoloso. Caldaro in superiorità e gialloneri che soffrono ma riescono ad arginare la manovra degli altoatesini. Segue una bella azione di Franchini che si scontra con Schoepfer: parapiglia tra i due con l’arbitro che li manda a sbollire in panca. Ora Varese attacca: due belle azioni con Ghiglione steso da Clericuzio e Mastini in power play, però due ottime occasioni sono fermate dalla bravura del portiere dei Lucci che, con un pizzico di fortuna, mantiene la gabbia inviolata. Varese spinge forte ma Caldaro fa buona guardia. Ingaggio in zona giallonera con Perino cade sul ghiaccio dolorante, colpito in maniera fortuita dal pattino di un avversario, e costretto a lasciare la pista. Sul finale di tempo Ghiglione si fa espellere per due minuti, concedendo agli avversari l’opportunità dell’uomo in più, interrotta dalla sirena.

III – Varese annulla i 48″ di superiorità di Caldaro, che però insiste ma Ohandzhanyan è spettacolare su Selva. Maekinen riceve un bel disco da Vanetti, ma la conclusione è imprecisa. Caldaro non lascia spazi, anzi alza addirittura il baricentro costringendo i Mastini a faticare molto nella fase di uscita e impostazione. Doppia occasione per Varese con Perino prima e Kuronen poi, ma la mira per gli alfieri gialloneri non è precisa. Caldaro non molla la presa, belle azioni e tutte pericolose quelle altoatesine, con i Mastini costretti a difendere quando ci sono due reti da recuperare e meno di 10′ da giocare. Padroni di casa ancora in superiorità, è Pietro Borghi a uscire dal ghiaccio per aggancio con bastone, con i Mastini bravi ad assorbire il power play avversario. Squadre al completo e occasione giallonera con Tilaro che vola verso la gabbia di Rohregger, steso da Reffo e superiorità per i Mastini. Power play giocato bene ma il gol non arriva. Varese ci prova in tutti i modi ma stasera il disco non entra. Ad una manciata di secondi dalla fine Glavic richiama Ohandzhanyan, ma è Caldaro a segnare a porta vuota con Andergassen il gol del definitivo 3-0, rete che a quel punto non cambia nulla. La serie è lanciata, il Caldaro ha il naso avanti ma i Mastini ci sono, eccome se ci sono.

CALDARO ROTHOBLAAS – HCMV MASTINI VARESE 3 – 0

(0-0; 2-0; 1-0) RETI: 21.20 J. Oberrauch (C – Oberhuber), 21.48 Felderer (C – Vinatzer); 59.33 B. Andergassen (C). CALDARO: Rohregger (A. Andergassen); Massar, Mich. Soelva, Clericuzio, Valentini, Reffo, Schoepfer, Oberhuber, Bianco; Siiki, Wieser, Virtala, Selva, Max. Soelva, J. Oberrauch, De Donà, Vinatzer, Felderer, Erschbamer, B. Andergasser, M. Oberrauch. All. Virtala.

VARESE: Ohandzhanyan (F. Matonti); Maekinen, Crivellari, Schina, Raskin, M. Matonti, Mazzacane, Bertin; Piroso, Kuronen, Ghiglione, M. Borghi, Vanetti, Perino, Franchini, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, Allevato, P. Borghi. All. Glavic.

ARBITRI: Moschen e Gruber (Brondi e Carrito).

NOTE. Penalità: C 14′, V 16′. Superiorità: C 0-4, V 0-3. Spettatori: 640.

IHL SEMIFINALI

Caldaro (1) – VARESE (4) 1-0 (G1: 3-0)

Aosta (2) – Feltre (3) 1-0 (G1: 5-2)

LA SERIE

Gara1: Caldaro – Varese 3-0

Gara2: Varese – Caldaro (martedì 18/3, 20,30)

Gara3: Caldaro – Varese (giovedì 20/3, 20,30)

ev. Gara4: Varese – Caldaro (sabato 22/3, 18,30)

ev. Gara5: Caldaro – Varese (martedì 25/3, 20,30)