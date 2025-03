Il Comune di Gavirate al fianco degli ex dipendenti ILMA: via al corso di informatica per il reinserimento lavorativo

“Come avevamo preannunciato, gli ex dipendenti ILMA non sono soli: questa settimana è partita la seconda fase del progetto che l’amministrazione ha predisposto per loro”, spiega il sindaco Massimo Parola.

Dal 10 marzo infatti Sala Mura ospita un corso di informatica rivolto a chi è disoccupato. Una decina gli iscritti, fra cui alcuni ex ILMA che non hanno ancora trovato un nuovo posto di lavoro.

L’organizzazione del corso è stata affidata a un’agenzia interinale nell’ambito del Programma Regionale GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) ed è rivolto a disoccupati dell’area gaviratese e dei comuni limitrofi, e prevede 40 ore di formazione gratuita. L’amministrazione comunale, con specifica deliberazione della giunta, ha organizzato il progetto di ricollocamento grazie al Servizio di Orientamento e Lavoro, e messo a disposizione la Sala Mura per lo svolgimento del corso: “Continuiamo a essere vicini a chi è stato colpito dalla chiusura dell’azienda e a chi ha bisogno di essere ricollocato nel mondo del lavoro, non a parole, ma con i fatti. Faccio i miei complimenti agli organizzatori e ai formatori del corso e i miei migliori auguri agli iscritti”.