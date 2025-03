“Il trono e l’altare. Guerra in Vaticano – una storia inedita” (Cantagalli) è un bellissimo e avvincente volume di Maria Antonietta Calabrò.

Il libro è una ricerca tra cronaca e storia basata su una mole notevole di documenti, fonti aperte e accesso a testimoni diretti.

Un’indagine sulla transizione vaticana e sui poteri che hanno tentato di impedirla, accomunando i due pontificati di Benedetto e di Francesco.

Le lotte senza esclusione di colpi, gli intrighi, i gattopardi, il peso del denaro, anche quello sporco, hanno quasi bloccato la sala macchine della Barca di Pietro.

Negli ultimi due decenni l’influenza globale del Vaticano è spesso entrata in rotta di collisione con gli interessi di altri stati (dagli USA alla Cina, dalla Russia all’Unione Europea, all’Italia).

Uno scontro che è passato anche attraverso veri e propri episodi di spionaggio ai danni della Santa Sede e da tentativi di influenzare il governo della Chiesa.

Quanto è accaduto in Vaticano negli ultimi anni, soprattutto gli scandali finanziari, non è frutto del caso ma di una manovra messa a punto per influenzare e indirizzare l’attività della Chiesa cattolica, anche nella prospettiva dell’elezione del prossimo papa.

Maria Antonietta Calabrò, giornalista, per trent’anni al Corriere della Sera, attualmente collabora con l’Huffington Post.

Premio Saint-Vincent per il giornalismo 2001 e Premio cardinal Giordano 2015.

Ha pubblicato “In Prima linea” (Sperling & Kupfer, 1993); “I segreti del Vaticano”, con Gian Guido Vecchi (Corriere della Sera, 2012); “Le mani della mafia” (Chiare lettere, 2014); “Moro. Il caso non è chiuso” con G. Fioroni (Lindau, 2019).

(recensione a cura del lettore Alessandro Franzetti)