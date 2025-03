In arrivo a Varese Corsi il Burraco, il gioco che unisce strategia e divertimento 

Sei curioso di imparare a giocare a Burraco o vuoi migliorare la tua tecnica? Dopo il successo del primo corso, Varese corsi propone a grande richiesta una nuova edizione del laboratorio di Burraco.

Da martedì 25 marzo dalle 21:00 alle 22:30 al Centro d’Incontro Soranzo di Avigno (Via Alfredo Oriani, 121, Varese) dieci lezioni guidate da Claudia Li Vigni, insegnante di giochi da tavolo con un backgrounf in giurisprudenza e criminologia.

Non si tratta solo di un’occasione per ritrovarsi e passare le serate in compagnia, ma anche per allenare la mente, migliorare la concentrazione e trascorrere serate in compagnia. Un passatempo perfetto per tutte le età, che unisce strategia, logica e socializzazione in un ambiente rilassato e amichevole.

Durante le dieci lezioni si potranno imparare le regole base, le strategie per gestire al meglio combinazioni e chiusure vincenti e infine trucchi e consigli per diventare un giocatore esperto.

Le iscrizioni sono aperte, per avere maggiori informazioni e per iscriverti clicca qui