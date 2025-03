Incendio in una ditta di materassi a Gorla Minore. Colonna di fumo visibile da lontano

Fiamme nel pomeriggio di oggi, venerdì, in una ditta che produce materassi a Gorla Minore. L’impianto si trova nell’area industriale di via A. Colombo e dalle 15,40 si vede un’alta colonna di fumo visibile da lontano.

Al momento in posto ci sono varie squadre dei Vigili del Fuoco di Busto-Gallarate con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un furgone adibito al trasporto di bombole d’aria per gli auto respiratori. Non ci sono feriti.

(in aggiornamento)