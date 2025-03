Incendio in una villetta a Varese: vigili del fuoco salvano una persona bloccata al primo piano

Alle 19:00 di oggi, sabato 15 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Varese in via D’Amico per l’incendio di una villetta. (foto di Valeria Nieddu).

Arrivati in posto con un’autopompa, un’autobotte e con un’autoscala con la quale è stato possibile soccorrere una persona rimasta bloccata al primo piano e portarla in salvo.

In serata l’incendio è stato spento e i locali sono stati messi in sicurezza anche se dichiarati inagibili dal ROS (responsabile delle operazioni di soccorso) degli stessi vigili del fuoco. Una persona ha inalato del fumo e in via precauzionale è stata condotta al pronto soccorso dal personale sanitario.