Incidente tra due biciclette a Rovello Porro, sabato mattina i funerali di Loris Perin

Si terranno sabato 15 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Rovello Porro i funerali di Loris Perin, l’uomo di 67 anni morto per le gravi ferite riportate nell’incidente nel sottopasso ferroviario lo scorso 5 marzo. La funzione funebre sarà preceduta alle 9,45 dalla recita del Rosario.

L’uomo, soccorso in arresto cardiocircolatorio per i gravi traumi riportati alla testa e al volto, era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Circolo di Varese con l’elisoccorso, ma non aveva più ripreso conoscenza, fino alla morte sopraggiunta il 7 marzo.

Ferroviere, dopo molti anni di lavoro come capotreno delle Ferrovienord Loris Perin era in pensione dal 2017. Nel 2008 era stato protagonista di un brutto episodio: mentre lavorava era stato aggredito da tre stranieri alla stazione di Venegono Superiore, colpito con calci e pugni sotto gli occhi dei passeggeri che non erano intervenuti in suo aiuto.