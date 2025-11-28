Rovello Porro piange la scomparsa di Rinaldo Guerini, generoso e instancabile presidente di Ave
Grande cordoglio in paese per la morte di Rinaldo Guerini, anima e presidente dell'associazione di volontariato. Il ricordo e il ringraziamento dell'amministrazione comunale
Un triste risveglio per Rovello Porro. Questa mattina si è appresa la notizia della scomparsa, nella notte, di Rinaldo Guerini, 74 anni, anima e presidente di Ave, l’Associazione Verde Età impegnata in tante attività per la comunità rovellese.
La notizia ha suscitato un cordoglio unanime e tanti hanno voluto lasciare un saluto sui social per la scomparsa di Rinaldo, quasi increduli che si siano spenti la sua vitalità e il entusiasmo.
«Oggi ci lascia IL Presidente – scrive Giuseppe Premoli a nome dei soci di Ave – L’Uomo che ci ha insegnato che il volontariato non è il tempo perso ma uno stile di vita dettato dal cuore, intriso nell’anima…A.V.E. è e sempre sarà Rinaldo Guerini».
Anche l’Amministrazione comunale ha ricordato Rinaldo Guerini con un messaggio di vicinanza e cordoglio: «L’Amministrazione comunale partecipa al dolore della famiglia per la morte del caro Rinaldo, presidente dell’Associazione Verde Età (Ave). Ne ricorda l’impegno grande nei confronti della cittadinanza e la disponibilità mai venuta meno di fronte ad ogni richiesta di collaborazione. È vicina agli amici dell’Ave per questa grave perdita».
La data dei funerali non è ancora stata comunicata dalla famiglia.
