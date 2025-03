Intelligenza artificiale e futuro della Lombardia: oltre 200 persone all’incontro organizzato da “La Lombardia che Vorrei” a Brunello

Si è svolto ieri sera, giovedì 27 marzo, alla Elmec di Brunello, l’evento dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale nello sviluppo della Lombardia del futuro. L’incontro, organizzato in collaborazione con il consigliere regionale Emanuele Monti con “La Lombardia che Vorrei“, ha visto la partecipazione di una platea numerosa e qualificata, con oltre 200 persone tra imprenditori, artigiani, commercianti, medici, professionisti, rappresentanti di associazioni sportive e culturali del territorio, e sindaci.

A moderare la serata, ospitata dal padrone di casa di Elmec Rinaldo Ballerio, è stato il direttore di Varesenews Marco Giovannelli, diversi i relatori di alto profilo hanno contribuito ad animare il dibattito:

Gabriele Fava, Presidente INPS in collegamento, ha offerto la sua prospettiva su come l’intelligenza artificiale possa aiutare e stia già aiutando sia nel dialogo con i cittadini sia nella gestione interna dell’ente che gestisce gran parte della spesa pubblica italiana; Alessandra Pedrocchi, Professore ordinario del Politecnico di Milano, considerata una delle più importanti ricercatrici in intelligenza artificiale applicata alla salute, ha condiviso la sua esperienza con l’Istituto Tumori e altri enti.

Mons. Luigi Mistò, Presidente del Fondo di Assistenza Sanitaria della Santa Sede, è giunto appositamente da Roma per parlare dell’impatto etico dell’intelligenza artificiale, offrendo una prospettiva di grande rilevanza; Elisa Costantini, Life Science and Health Care – Deloitte, ha portato il suo contributo di esperta nel settore; Si è aggiunto anche il generale della guardia di finanza Crescenzo Sciaraffa che ha illustrato come l’intelligenza artificiale supporti la Guardia di Finanza in vari controlli. Infine, ha partecipato con una testimonianza Silvio Revelli di Volta, una startup varesina nel campo dell’intelligenza artificiale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per esplorare il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale nello sviluppo futuro della Lombardia, con un focus particolare su innovazione, sanità e imprese.

“La Lombardia che vorrei”, presieduta da Davide Antonioli e composta da un direttivo di under 40, prosegue i suoi interventi sul territorio. L’evento di ieri sera segue un precedente incontro con Giorgetti che aveva visto la partecipazione di oltre 450 persone, confermando l’impegno dell’associazione nel promuovere discussioni su temi chiave per il futuro della regione.