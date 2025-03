La chiesa della Madonna dell’Albero fra i beni del FAI? Prospiano e Gorla Minore ci credono

Da anni il FAI si impegna nella tutela e nella valorizzazione di tanti luoghi dal valore artistico e storico dislocati in tutta la Penisola.

Con l’iniziativa “I luoghi del cuore” l’elenco di beni cresce di anno in anno.

I vincitori, infatti, ottengono premi economici per realizzare interventi di restauro o valorizzazione; e anche i luoghi che non hanno vinto, ma hanno raggiunto la soglia minima di 2.500 voti, possono aspirare al contributo presentando, dopo il censimento, un progetto all’apposito Bando.

Dalla prima edizione a oggi sono stati sostenuti 163 interventi di tutela, restauro e valorizzazione in tutte le regioni.

In Valle Olona un gruppo di volontari in questi mesi tanto si sta dando da fare per arrivare alle ambite 2500 firme, con la speranza di includere il santuario della Madonna dell’Albero di Prospiano in questo elenco.

Nel momento in cui scriviamo i voti raggiunti sono 1748 e quindi mancano solo qualche centinaia di adesioni per ottenere l’agognato risultato. Il termine per la raccolta firme sarà il prossimo 10 aprile.

«Tutta Prospiano e tutta Gorla Minore sono invitate ad aderire e a convincere parenti e vicini di casa a farlo: è possibile votare online, semplicemente cliccando qui e registrando gratuitamente i propri dati oppure recarsi in tanti esercizi commerciali del paese e firmare fisicamente per il nostro santuario. Forza, un ultimo sforzo per la nostra chiesetta!»