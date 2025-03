La Cooperativa IncontrarSI di Varese ricerca volontari

La Cooperativa IncontrarSì, attiva dal 2022 a Varese, apre le porte a nuovi volontari per supportare il progetto di housing sociale dedicato a mamme e figli. La cooperativa nasce per volontà di un gruppo di educatori, psicologi, assistenti sociali, che riconoscendosi negli stessi valori ed ideali, hanno scelto di mettere al servizio della comunità le loro professionalità ed esperienze per realizzare e gestire progetti sociali a favore di giovani ed adulti. La cooperativa opera a Varese con il Progetto Il Giroscopio , comunità diurna per minori, e con i progetti Percorso donne e Percorso mamma e bambino.

Il Percorso mamma bambino si realizza tramite un servizio di housing sociale che si svolge presso una casa indipendente, in cui vengono approntati percorsi educativi volti all’acquisizione di una completa autonomia per mamme e figli.

Una palestra per la gestione della famiglia e della casa prima di spiccare il volo.

Il progetto

Il Percorso mamma-bambino si sviluppa all’interno di una casa indipendente, dove vengono attivati percorsi educativi mirati a rafforzare le competenze genitoriali e la gestione quotidiana della famiglia. Un vero e proprio spazio di crescita e preparazione all’indipendenza.

Come possono contribuire i volontari?

I volontari avranno un ruolo fondamentale nel costruire una rete di sostegno per le mamme ei loro figli, affiancandole in attività quotidiane e momenti di condivisione. Le principali attività previste includono:

Uscite al parco e momenti di socializzazione;

Accompagnamento a sport o attività ricreative;

Supporto nei compiti per i bambini.

Quanto tempo è richiesto?

È sufficiente dedicare un paio d’ore a settimana, nei giorni feriali o nel weekend. I volontari saranno seguiti e formati dal personale educativo e affiancati durante il periodo di conoscenza con le famiglie.

Garanzie e formazione

Ai volontari è garantita la copertura assicurativa e un percorso di formazione per accompagnarli in questa esperienza di solidarietà e crescita personale.

Per inviare la propria candidatura è necessario compilare questo link

Contatti

tel. 0332/237757 dalle 9 alle 13