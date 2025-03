La musica poliritmica di Eilis Frawley dall’Australia arriva al palco del Gagarin

Be a lady, wear a dress, love a man. Un ritornello amaramente fallocratico, ripetuto quasi ad libitum e posto a inizio del disco, che dice già molto delle tematiche (e del modo in cui vengono) narrate in Fall Forward da Eilis Frawley. L’artista australiana, attiva a Berlino, calcherà il palco del Circolo Gagarin alle 19 di domenica 23 marzo, giorno in cui al circolo di Busto Arsizio presenterà dal vivo l’LP, pubblicato da Sinnbus lo scorso 7 marzo, un esordio abile nel mescolare con freschezza sonorità, ritmi di rullate e dell’ostinato e uno spoken word cantate direttamente dallo sgabello della batteria.

La percussionista e autrice farà tuffare il pubblico del sud della provincia e dell’alto milanese in articolato flusso musicale composto da 11 brani, incentrati su episodi e scorci di quotidianità, dal punto di vista FLINTA*: acronimo tedesco che sta per Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans und agender Personen, ovvero Donne, lesbiche, persone intersex, non binarie, trans e agenere.

Il disco è appunto un collage di diverse fasi della sua vita. Nel vero senso della parola: i suoi testi nascono da singole frasi che le vengono in mente su treni, autobus o in bicicletta, e che poi assembla fino a formare testi completi, ma senza mai perdersi nella cupezza e nella rabbia.

Nello specifico, Frawley esplora anche tematiche profonde, personali e non, come la salute mentale nell’industria musicale (Hallucinations) o le cicatrici dell’era post-Covid (No Namer). Il femminismo e le critiche al capitalismo si intrecciano con riflessioni sulle dinamiche interpersonali, sulla visione del mondo delle generazioni più giovani (Something To Do) o più anziane (Waters), o sulla rappresentazione della perdita (James). Oppure – come nella sopra citata Be A Lady – l’artista si limita a riportare le definizioni di stampo misogino e sessiste.