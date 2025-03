La squalifica di due giornate a Jaylen Hands è stata ridotta a una sola

Buona notizia per la Openjobmetis: la squalifica di due giornate a Jaylen Hands è stata ridotta da due giornate a una sola in seguito al ricorso presentato dalla società biancorossa nelle ore successive al match disputato a Trapani.

Una decisione cruciale perché in questo caso la giornata di stop può essere tramutata in una ammenda visto che si tratta della prima squalifica rimediata dalla guardia americana. Ovviamente la società pagherà il dovuto ed Hands potrà scendere in campo domenica a Casale Monferrato contro la Bertram Tortona (ore 16).

Hands era stato squalificato in seguito a un accenno di rissa scaturito al 16′ di Trapani – Openjobmetis con l’italo bosniaco Amar Alibegovic. Quest’ultimo aveva ricevuto una sola giornata di stop mentre al giocatore di Varese il provvedimento era stato raddoppiato per le proteste (con frasi giudicate offensive) verso l’arbitro.

La squadra di Kastritis quindi sarà al completo – nell’attuale conformazione – nella difficile trasferta piemontese contro una Bertram che occupa attualmente l’ottava posizione in classifica.