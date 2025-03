La Varesina vince 3-1 ad Ospitaletto e torna a sognare in grande

La Varesina ha messo a segno un vero e proprio colpaccio battendo per 3-1 la capolista Ospitaletto. Le Fenici hanno messo in ghiaccio il risultato già nel corso del primo tempo, grazie alle reti di Guri al 17’ e di Bertoli al 42’, quest’ultimo ha raggiunto quota 20 nella classifica marcatori.

In avvio di ripresa i padroni di casa hanno riaperto i giochi, con il gol del loro bomber, Francesco Gobbi, arrivato a 15 reti. A chiudere i conti è stato capitan Marco Gasparri, che nei minuti finali ha siglato il definitivo 3-1.

La squadra di mister Marco Spilli con questi tre punti è salita a quota 55 punti, a -5 dalla vetta e a -2 dal secondo posto, occupato dalla Folgore Caratese, oggi sconfitta per 1-0 dal Desenzano. La Varesina ora potrà sfruttare la sosta per la Viareggio Cup per preparare al meglio la volata finale, i rossoblù torneranno in campo il 23 marzo nella gara interna contro il Ciliverghe, una sfida da non sbagliare, visto che in contemporanea ci sarà lo scontro diretto tra Caratese e Ospitaletto.