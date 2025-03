Mattia Bellucci esce subito di scena a Indian Wells

Termina al primo turno delle qualificazioni il torneo di Indian Wells per Mattia Bellucci. Una sconfitta tanto secca quanto inaspettata per il tennista di Castellanza, che si presentava al turno preliminare con la testa di serie numero 1.

E invece il giapponese Yosuke Watanuki ha saputo tenere a bada i colpi di Bellucci, che non è praticamente mai entrato in partita, uscendo sconfitto con un netto 6-1 6-2.

Il torneo californiano – Master 1000 su cemento all’aperto – uno dei meeting tennistici più affascinanti del panorama mondiale, finisce così troppo presto per Bellucci che dopo l’exploit di Rotterdam era chiamato a qualcosa di più.

Nel primo set Bellucci ha subito una rimonta al quarto game, passando dal 30-0 a perdere quattro punti consecutivi e cedendo il servizio. Nel gioco successivo riesce a portare il nipponico ai vantaggi, ma senza mai ottenere una concreta chance di controbreak. Anche nel sesto game si ripete la stessa dinamica: avanti 30-15, l’azzurro perde la battuta, consentendo a Watanuki di prendere il largo e così il giapponese riesce a chiudere il set sul 6-1 in appena mezz’ora di gioco.

Nel secondo set la striscia di game consecutivi vinti dal giapponese si allunga a nove dall’1-1 del primo set. Watanuki prende rapidamente il controllo, portandosi sul 4-0 grazie. Bellucci ha un sussulto ma non riesce mai ad ottenere un controbreak per riaprire la contesa. Nel settimo game annulla quattro match point risalendo dallo 0-40, ma nel gioco successivo il giapponese chiude l’incontro con un definitivo 6-2 in 50 minuti.