Migliora la raccolta differenziata nel 2025 a Varese. Il secco cala dell’8%

A Varese migliora sempre di più la raccolta differenziata. In un quadro di generale riduzione dei rifiuti prodotti, nel mese di febbraio 2025 si registra un calo dell’8% del volume di secco residuo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Segno che la raccolta puntuale del secco, introdotta da gennaio, sta dando i primi risultati positivi.

“I dati raccolti dopo l’introduzione della tariffa puntuale mostrano che i cittadini raccolgono l’invito dell’amministrazione a differenziare sempre meglio – dichiara Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – Per completezza, a questi numeri va affiancato il dato degli abbandoni nei cestini, che non registra aumenti negli ultimi mesi.”

Inoltre, da martedì 25 marzo inizia la campagna 2025 per la distribuzione dei sacchi nei punti di distribuzione allestiti in città fino al 13 aprile. Insieme ai sacchi rossi per il secco, gialli per la plastica e bio per l’umido, per ogni zona saranno consegnati anche i calendari annuali della raccolta con il nuovo manuale di guida al servizio. Nei giorni scorsi i varesini hanno ricevuto a casa la lettera con tutte le informazioni.

Il periodo di apertura dei gazebo si articolerà su tre settimane. Per garantire flussi di accesso più scorrevoli, quest’anno saranno sempre aperti tre punti di distribuzione a settimana, di cui due fissi alle Bustecche e in centro città, secondo il seguente calendario. Dal 25 al 30 marzo in piazzale De Gasperi, in via Majano alle Bustecche e in piazza Monte Grappa. Dal 1° al 6 aprile al Cimitero di Casbeno, in via Majano alle Bustecche e in piazza Monte Grappa. Dall’8 al 13 aprile in piazza don L. Gabbani a Valle Olona, in via Majano alle Bustecche e in piazza Monte Grappa.

I gazebo saranno aperti dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Il lunedì i punti di consegna resteranno chiusi.

Durante i giorni della distribuzione, nel gazebo di piazza Monte Grappa i cittadini potranno sperimentare il nuovo distributore automatico per il ritiro dei sacchi. Dopo il 13 aprile, il macchinario sarà installato in forma stabile in Piattaforma Ecologica di via dell’Ecologia n. 1, consentendo il ritiro dei soli sacchi rossi in caso di eventuale esaurimento della prima fornitura. I sacchi rossi, riservati alla raccolta del secco residuo, saranno distribuiti alle sole utenze sprovviste di cassonetto dedicato.

Per tutte le operazioni di ritiro, sia manuale che automatizzato, sarà necessario presentare la carta di identità dell’intestatario dell’utenza TARI. In caso che il ritiro manuale dei sacchi venga effettuato da una persona diversa dall’intestatario, occorrerà presentare l’apposito modulo di delega firmato dall’intestatario dell’utenza e un documento d’identità in corso di validità del delegato.