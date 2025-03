Nuova avventura in Svizzera per Giuseppe Sannino: obiettivo salvare il Bellinzona

Mister Giuseppe Sannino riparte da Bellinzona (foto dal sito https://www.acbellinzona.ch/it). Nuovo incarico in Svizzera per l’ex allenatore del Varese dei miracoli portato dal 2008 al 2011 dalla serie D al quarto posto in serie B, con la promozione in A sfumata ai playoff nella semifinale col Padova che tutti i tifosi biancorossi ben ricordano, insieme a quella dell’anno successivo contro la Sampdoria (in finale, con Rolando Maran in panchina).

Indimenticabile il record di imbattibilità interna fatto registrare dal 7 settembre 2008 (sconfitta con l’Olbia per 0-1 nella prima giornata del campionato di Seconda Divisione) al 14 agosto 2011 (0-1 con l’Avellino in Coppa Italia), 62 partite interne ufficiali – tra campionati e coppe – senza subire sconfitte per il suo Varese.

“L’AC Bellinzona dà il benvenuto a Giuseppe Sannino, nuovo allenatore della prima squadra. Subito al lavoro per affrontare al meglio le prossime sfide!”, si legge nel comunicato della società elvetica. Primo impegno, subito tostissimo, il 28 marzo alle 19.30 contro lo Stade Nyonnaise, appaiato a quota 23 punti sul fondo della classifica. Sannino sostituisce Manuel Benavente, esonerato da pochi giorni. Il Bellinzona si trova nelle ultime posizioni della classifica della serie B svizzera (QUI LA CLASSIFICA), dove militano squadre un tempo blasonate cone Aarau, Neuchåtel Xamax, Losanna. Per Sannino la missione è la salvezza per evitare la serie retrocessione in serie C.

Giuseppe Sannino, classe 1957, ex giocatore, dopo l’avventura a Varese che lo ha consacrato nel calcio che conta ha allenato tra serie A e serie B il Siena, il Palermo, il Chievo Verona, il Watford in Inghilterra, il Catania, il Carpi, la Salernitana, la Triestina, il Levadiakos in Grecia, il Novara, l’Honved in Ungheria, ancora il Levadiakos in Grecia, l’Al Ittihad Tripoli in Libia, la Nocerina e poi l’FC Paradiso in terza serie Svizzera prima del Bellinzona.