Openjobmetis, fuori un esubero: Sykes lascia Varese

Si chiude dopo pochi mesi, pochissime partite e praticamente nessun sorriso l’avventura di Keifer Sykes con la maglia dell’Openjobmetis Varese. La società biancorossa ha comunicato oggi – venerdì 7 marzo – la risoluzione del contratto con il playmaker di Chicago, ex compagno di squadra di Luis Scola a Milano, autore di un passaggio varesino estremamente deludente.

Sykes è sceso in campo in appena sei occasioni, nelle quali ha segnato 6,8 punti con 4,7 assist e appena il 17,6% da 3 punti con un’unica prestazione davvero convincente, quella da “ex di turno” contro l’Olimpia. L’infortunio muscolare rimediato a Reggio Emilia è stata quindi la pietra tombale sulla sua esperienza varesina: già indietro di condizione, dopo quell’evento Sykes ha saltato diverse partite e la sua riattivazione è decisamente fallita, coronata pure da un ritardo (per quanto lieve) nel ritorno dagli USA dopo la pausa.

Con l’arrivo di Kastritis in panchina è stato subito chiaro che per Sykes non ci sarebbe stato più posto in squadra, circostanza ulteriormente confermata dall’immediato ingaggio di Elijah Mitrou-Long. L’esubero si è ora trasformato in taglio con il giocatore di Chicago che ha trovato una ricollocazione: è infatti destinato al campionato polacco e alla maglia del Legia Varsavia.

Ora Varese deve risolvere l’altra situazione da separato in casa, quella di Jaron Johnson, a sua volta fuori dai piani sportivi biancorossi e a sua volta alla ricerca di una collocazione. La Openjobmetis inoltre resta alla ricerca di un’ala pivot da aggiungere alla rosa di Kastritis ma attualmente non si riscontrano novità. Vedremo se le risorse “salvaguardate” dall’addio di Sykes – non poche – potranno dare nuova linfa alla ricerca.