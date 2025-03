“Orizzonti oltre il buio”: al MIV di Varese un trittico di film dedicato alla speleologia

Grazie all’accordo tra il MIV – Cinema Multisala Impero – e il Gruppo Speleologico Prealpino, Varese si appresta a ospitare la rassegna “Orizzonti oltre il buio”, un ciclo di tre serate nelle quali saranno proiettati altrettanti documentari dedicati alle esplorazioni sotterranee.

Il calendario è a cadenza mensile: si parte lunedì 17 marzo (ore 21, ingresso 5 euro) con “Luci nel Buio, Storia ed Esplorazioni della Grotta Remeron”. Un’opera che ripercorre oltre un secolo di ricerche e studi condotti nella celebre cavità che si apre sulle pendici del Campo dei Fiori e che sin dai primi del ‘900 ha visto vari personaggi famosi (tra cui Luigi Vittorio Bertarelli, fondatore del Touring Club Italiano), impegnati nelle pericolose discese per conquistarne il fondo, superando profondi pozzi e laghi sotterranei con i pochi ed insicuri mezzi disponibili a quell’epoca.

Un filmato in grado di trasportare il pubblico in un viaggio temporale coinvolgente; il lavoro infatti attraversa tutto il Novecento per giungere sino ai giorni nostri raccontando le imprese, gli studi, le osservazioni scientifiche e l’importanza di tutelare il patrimonio naturale costituito dalle grotte. La Grotta Remeron a tutt’oggi è l’unica cavità naturale esistente in provincia di Varese adeguatamente attrezzata per le visite del pubblico, e infatti ogni anno rappresenta una meta ambita da migliaia di visitatori. Per il completamento delle riprese e il montaggio del film sono stati necessari oltre due anni di lavorazione e per raccogliere tutto il materiale necessario alla sua realizzazione gli speleologi hanno dovuto operare in condizioni a dir poco proibitive, cercando in tutti i modi di proteggere le attrezzature dall’insidia di freddo, fango e acqua.

Per quanto riguarda la parte storica è stato fatto un grande lavoro di ricerca d’archivio raccogliendo testimonianze, scritti ed immagini d’epoca, documenti assai rari e difficilmente reperibili che costituiscono un importante tassello nella ricostruzione degli avvenimenti che hanno segnato la storia di questa grotta. Per dare il giusto valore a questa opera numerose istituzioni, dopo averne riconosciuto lo spessore culturale e naturalistico, hanno concesso il loro patrocinio, tra essi il Touring Club Italiano e il Club Alpino Italiano.

Le altre due proposte di “Orizzonti Oltre il Buio” sono previste per lunedì 14 aprile e per lunedì 12 maggio, sempre alle ore 21. La seconda proiezione sarà il film “Monte Freikofel – Frontiera della Grande Guerra” e racconta il grande ed esclusivo lavoro condotto dagli speleologi sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale in Alta Carnia, al confine col territorio austriaco.

Il terzo e ultimo appuntamento invece sarà quello con il film “L’Ottava Sfera, La Miniera Millenaria”: lo studio di un ambiente sotterraneo artificiale (L’Ottava Sfera appunto), un’antica miniera risalente al 1200 e localizzata nell’area dei Piani dei Resinelli in Valsassina, sopra Lecco. L’ingresso venne individuato casualmente nel 1985: da quel momento iniziò una interessante avventura in ambienti sotterranei artificiali dimenticati dal tempo e dagli uomini.

I tre filmati che verranno proposti durante il ciclo di serate al Multisala di Varese sono stati realizzati dal Gruppo Speleologico Prealpino con la regia di Claudia Crema. Si tratta di opere di elevato spessore culturale, naturalistico e storico, avendo partecipato a concorsi e selezioni ufficiali nell’ambito di vari film festival internazionali. La rassegna al Multisala Impero di Varese rappresenta un’opportunità per approfondire la conoscenza del mondo sotterraneo e delle sue implicazioni scientifiche, ambientali e storiche.