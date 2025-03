Pannelli fonoassorbenti: la soluzione per il giusto equilibrio tra rumore e silenzio

Oggi siamo così abituati al rumore quotidiano e al caos acustico da non accorgercene più, almeno fino a quando non diventa un fastidio insopportabile. Può essere qualcosa di piccolo come un ronzio in ufficio che spezza la concentrazione, così come una cena tra amici che si trasforma in un confronto urlato o una casa che invece di essere un luogo accogliente e rilassante si trasforma in un rimbombo di suoni e rumori.

Come cambierebbe la nostra vita se il rumore si attenuasse quel tanto che basta per creare un’oasi di benessere? Non si parla di assenza di suoni, ma del giusto equilibrio e bilanciamento, che può rendere qualsiasi luogo di lavoro, ristorante o abitazione un luogo piacevole in cui passare il proprio tempo.

Tutto questo è possibile utilizzando i pannelli fonoassorbenti installati sui soffitti oppure sulle pareti: un’innovazione discreta ma efficace che cambia il modo in cui si vivono gli spazi. Vediamo meglio, quindi, di cosa si tratta.

A cosa servono i pannelli fonoassorbenti

I pannelli fonoassorbenti trasformano gli ambienti migliorandone la vivibilità senza che ci si renda conto della loro presenza. Assorbendo le onde sonore, riducono la riverberazione e l’energia sonora in eccesso, creando un comfort acustico ideale.

Pur non trattandosi di un sistema di isolamento acustico, i pannelli fonoassorbenti possono anche contribuire parzialmente a ridurre i disturbi del vicinato senza dover eseguire interventi edilizi ma non è quello il loro scopo primario. Sono infatti progettati per essere impiegati in molteplici contesti rumorosi e per i quali si desidera un’attenuazione importante del caos interno agli ambienti: nei ristoranti, nelle aule scolastiche, negli uffici open space, nelle sale convegni ecc. Inoltre trovano ampia applicazione nelle sale musicali sia di produzione che di ascolto, dove il suono viene amplificato e richiede la massima precisione e qualità.

Come scegliere i pannelli fonoassorbenti

Per scegliere i pannelli fonoassorbenti più adatti alle proprie esigenze, è importante valutare vari fattori, come ad esempio:

Tipologia: i pannelli fonoassorbenti rivestiti in tessuto, se realizzati con alta qualità, offrono il miglior rapporto qualità/prezzo e le prestazioni più elevate. In commercio è possibile trovare anche pannelli sartoriali ignifughi o personalizzati con stampe o fotografie.

Esistono anche altre tipologie di pannelli acustici come i modelli con listelli in legno: questi sono molto meno performanti rispetto ai modelli sartoriali e talvolta la loro funzione è così bassa da risultare nulla, questo è dovuto allo spessore troppo ridotto e al tipo di materiali utilizzati. È quindi sempre importante farsi consigliare attentamente con dei calcoli acustici che dimostrino l’efficacia delle soluzioni proposte.

Tra i materiali di riempimento (ciò che è sotto al rivestimento in tessuto) più performanti troviamo le fibre minerali biocompatibili e le fibra di poliestere e tutti gli altri prodotti sintetici o naturali.

Solo con prestazioni elevate sarà possibile ottenere il risultato sperato con pochi elementi installati. In caso di prestazioni ridotte, sarà necessario rivestire tutte o la maggior parte delle superfici dell’ambiente, con un impatto estetico significativo.

Colori e personalizzazione : è possibile trovare sul mercato pannelli fonoassorbenti sartoriali in una vasta gamma di colori e trame, che si adattano perfettamente a ogni tipo di arredamento e stile, nonché stampe personalizzate uniche che combinano funzionalità e design. Scegliere i pannelli dallo stile perfetto permette non solo di migliorare l’acustica ma anche l’aspetto estetico di un ambiente, rendendolo piacevole e accogliente;

: è possibile trovare sul mercato pannelli fonoassorbenti sartoriali in una vasta gamma di colori e trame, che si adattano perfettamente a ogni tipo di arredamento e stile, nonché stampe personalizzate uniche che combinano funzionalità e design. Scegliere i pannelli dallo stile perfetto permette non solo di migliorare l’acustica ma anche l’aspetto estetico di un ambiente, rendendolo piacevole e accogliente; Funzionalità e design : È possibile scegliere pannelli che integrano sia performance acustiche eccellenti che soluzioni funzionali particolari come lampade, faretti, lampadari pendenti, mensole portaoggetti, orologi o schermi di proiezione video. Alcuni modelli sono progettati per essere facilmente integrati con l’arredamento, migliorando l’aspetto complessivo della stanza senza rinunciare all’efficacia;

: È possibile scegliere pannelli che integrano sia performance acustiche eccellenti che soluzioni funzionali particolari come lampade, faretti, lampadari pendenti, mensole portaoggetti, orologi o schermi di proiezione video. Alcuni modelli sono progettati per essere facilmente integrati con l’arredamento, migliorando l’aspetto complessivo della stanza senza rinunciare all’efficacia; Sicurezza: I pannelli acustici destinati esclusivamente ad ambienti residenziali, spesso economici, generalmente non sono ignifughi. Se si desidera un livello di sicurezza superiore, soprattutto per ambienti pubblici o commerciali come uffici, bar e ristoranti, è consigliabile utilizzare pannelli fonoassorbenti ignifughi professionali con rivestimenti e componenti in classe italiana o europea che certifichino il comportamento in modo verificabile.

In conclusione, per scegliere il giusto pannello fonoassorbente è fondamentale trovare un equilibrio tra il design che si integra nell’ambiente, l’efficacia nell’assorbire il suono e la sicurezza. Inoltre, bisogna tenere conto delle specifiche esigenze acustiche del locale in cui deve essere installato.