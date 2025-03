Paola Castiglioni nuova presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Varese

Paola Castiglioni è la nuova presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Varese, succedendo all’imprenditrice Ilaria Broggian.

Oggi, 20 marzo 2025, si è svolta l’elezione per il mandato 2025-2028, che ha determinato la prossima guida del comitato composto da 19 imprenditrici e professioniste, incaricate di coordinare le attività e le iniziative dell’organizzazione nel prossimo quadriennio.

La nuova presidente del CIF, consigliera camerale in rappresentanza dei Liberi Professionisti, partner di uno studio di dottori commercialisti nell’area di Busto Arsizio, metterà a disposizione la sua esperienza professionale consentendo di comprendere in modo profondo e articolato le esigenze e le sfide che le imprenditrici affrontano quotidianamente. Il suo ruolo di consulente, a stretto contatto con aziende di diverse dimensioni e settori, permette di raccogliere e interpretare in modo autentico le istanze delle imprenditrici, garantendo così una rappresentanza efficace e inclusiva.

«Accolgo questo incarico con profonda gratitudine nei confronti di chi mi ha eletta – ha commentato Paola Castiglioni – Sono certa che con il contributo di tutte, sapremo portare avanti il prezioso lavoro di chi mi ha preceduta e che ringrazio vivamente. Il nostro impegno sarà rivolto a supportare la creazione e il consolidamento della presenza femminile nel mondo delle imprese e delle professioni, contribuendo cosi all’occupazione, alla crescita e al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel suo insieme».

Il Comitato Imprenditoria Femminile svolge un ruolo cruciale nell’individuare le principali esigenze delle imprenditrici e professioniste locali e nel tradurle in azioni concrete, contribuendo alla crescita economica di Varese e del suo territorio. La varietà dei profili professionali che compongono il CIF, rappresenta un valore aggiunto che permette un confronto costruttivo e un approccio sinergico alle tematiche di interesse.

«Le donne impegnate nelle imprese e nelle professioni, grazie alla loro visione innovativa, arricchiscono l’economia locale con creatività e competenza. La loro presenza porta nuove soluzioni per un mercato in continua evoluzione – Ha sottolineato Mauro Vitiello, Presidente di Camera di Commercio di Varese – È essenziale garantire pari opportunità e promuovere la collaborazione tra istituzioni e imprese per sostenere l’imprenditoria femminile. Varese vuole essere un modello di dinamismo economico, dove le imprenditrici possano crescere e realizzare le proprie ambizioni».

TUTTI I NOMI DELLE COMPONENTI DEL COMITATO

Il Comitato Imprenditoria Femminile, per il mandato 2025-2028 è composto da:

Monica Baj, Michela Bortolotto, Daniela Bramati, Miriam Busnelli, Caterina Cantoreggi, Paola Castiglioni, Rosita De Fino, Stefania Filetti, Daniela Galvalisi, Patrizia Ghiringhelli, Michela Medde, Eleonora Merlo, Tiziana Merlotti, Valeria Nebuloni, Maria Sofia Panfili, Beatrice Pauselli, Paola Vanoni, Elisabetta Vitale, Antonia Zambelli.