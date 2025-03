Pillole di Bocce – Prosegue il calvario delle Bederese

L’incontro previsto per sabato 8 marzo a Bedero non si prestava ad alcuna elucubrazione: i bianchi di casa, assolutamente ultimi a zero punti, ospitavano la prima in classifica, reduce da un percorso netto costellato di sole vittorie, quindi i lacustri rappresentavano la classica vittima sacrificale.

Ma così non è stato. E’ pur vero che, spostandoci al gioco del calcio, anche lì c’era il confronto testa/coda fra l’Inter capolista e il Monza, negletto all’ultimo posto. Eppure pochissimo è mancato che i monzesi, portatisi in vantaggio per 2-0, non concludessero l’avventura con un successo. Non è andata nella direzione che aveva preso la partita, come per il gioco delle bocce è mancato davvero un soffio che la Bederese non costringesse al pareggio i titolati piemontesi.

Alla partenza l’individuale di Guidoni portava il primo punto accendendo le speranze locali, indi la terna di Conturbia reagisce con decisione e porta il punteggio sulla parità. Poi la bilancia sembra decisamente perdere dalla parte dei dominatori del girone: il singolista vince con Guidoni, trascinando il punteggio sull’1-2.

La terna che aveva visto l’ingresso di Maria Grazia Distefano, al posto di Meoni, affiancare Tartaglia/Tognetti, non pensa a cedere le armi: in un’alternanza di punteggio che vede di volta in volta avanti Conturbia o Bedero, si arriva sul 7-6 per i locali. In un’ultima mano, giocata con grande maestria da entrambe le terne, con bocciate precise di Tognetti e un’ultima, quasi contro l’asse di fondo, di Tartaglia, si perviene alla bocciata disperata di Conturbia verso una boccia arretrata, nella speranza che i vari rotolamenti possano permettere di strappare il punto e, forse, di assommarne due: bocciata sbagliata e si va al riposo sul due pari.

Che si trattasse del classico colpo di coda di chi, sentendosi inferiore, intende battersi comunque alla disperata per sovvertire i pronostici? In effetti, la ripresa offre ai piemontesi il terzo punto, grazie alla sconfitta di Guidoni/Milani, ma sull’altro campo Tartaglia/Tognetti impattano rendendo la sfida ancora più incerta. Poi l’acceleratore viene spinto al massimo e il risultato finale è di nuovo impietoso con i lacustri che si arrendono per 5-3.

Intanto si sono conclusi i campionati provinciali di terne, permettendo di selezionare le compagini che andranno a disputarsi il titolo regionale il 21 giugno a Brescia. Una curiosità: la terna vincitrice della categoria C aveva rischiato di uscire al primo turno con quella di Bedero che si era trovata in vantaggio per 11-7, senza riuscire a finire l’avversario.

PILLOLE DI BOCCE

01 marzo – Campionato italiano Serie A – 8a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 22 – Flaminio 15 – Montegrillo 13 – Brescia, Giorgione3Villese 11 – Kennedy, Mosciano

10 – Boville, Vigasio 8 – Cofer Marche 0.

01 marzo – Campionato italiano Serie A2 – 8a giornata

Possaccio (VCO) – Sassari (SS) 6-2 (56-35)

*risultati incompleti

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO) 19 – Fontespina (MC) 15 – Città di Nola (NA) 14 – Mister Energy (SA) 13 – ASD

Arredamenti (BG), Fossombrone, Roseto 10.

Campionati sospesi, riprendono il 15 marzo.

08 marzo – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 6a giornata

Larios (CO) – Manerese 8-0

Bederese (VA) – Conturbia (NO) 3-5

Riposa Nisciolano (CO)

Classifica

Conturbia 15 – Larios 10 – Nisciolano 7 – Manerese 3 – Bederese 0

06 marzo – Renese c/o Monvallese – finale campionati provinciali terna tutte le categorie

Categoria A – Barilani/Bossi//Maggi – Cuviese

Categoria B – Javanini/Manente/Monfardini – Ternatese

Categoria C –Bellorini/Giudici/Zosi– Monre Nudo

10 marzo – Casciago – inizio regionale serale coppia ABCD

10 marzo – Ternatese – inizio regionale serale individuale ABCD

10 marzo – Agrate Conturbia – inizio regionale serale individuale ABCD