Posti letto ‘raddoppiati’ all’ospedale unico Gallarate-Busto: “Una giustificazione insostenibile”

«Nel documento si dichiarano chiaramente 773 “posti letto”, quindi perchè ora l’Asst cambia i fatti e parla di “stanze”?».

Se lo chiede il Pd di Gallarate, dopo il comunicato con cui l’Asst Valle Olona ha specificato che il dato 773 va inteso come locali e non come posti, evocando la flessibilità dei posti nelle nuove strutture sanitarie.

Il tema dei posti letto si è riaffacciato dopo che il Comitato Tutela della Salute del Varesotto ha scovato un documento che indicava appunto la drastica riduzione delle previsioni di posti letto: nell’avvio della progettazione del nuovo presidio si passa dalla previsione di 773 posti letto + 174 posti tecnici (culle, posti di dialisi, ecc.) a 664 posti letto + 109 posti tecnici.

Secondo il Pd gallaratese, la replica dell’azienda sanitaria tradisce incongruenze: «La spiegazione offende l’intelligenza dei cittadini».

Nel frattempo associazioni e Comitati stanno promuovendo la manifestazione – con due distinti cortei – prevista al 12 aprile, dedicata ad ambiente, salute e difesa della sanità pubblica.

(Di seguito il comunicato integrale del Pd di Gallarate)