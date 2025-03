Presentata la stagione 2025 di eventi nel Parco Regionale Spina Verde e al Castel Baradello

Sabato 1 marzo inaugurazione ufficiale della nuova stagione del Parco Regionale Spina Verde e del Castel Baradello di Como, imponente simbolo della città immerso nel Parco.

La programmazione del nuovo anno è stata illustrata alle ore 10.30 presso la Pinacoteca civica di Como da Enrico Colombo, Assessore alla Cultura del Comune di Como, Giorgio Casati, Presidente del Parco Regionale Spina Verde, Giulia Guanella e Anna Buttarelli, Associazione Luminanda, e Daniele Corti, Slow Lake Como.

Al termine della presentazione, a cui hanno assistito oltre 50 persone, con una piacevole passeggiata è stato raggiunto il Castel Baradello dove sono state ufficialmente aperte le visite guidate della nuova stagione ed è stata fatta l’inaugurazione della mostra di arte partecipata “Una e Moltitudine” a cura di Luminanda.

Per tutto il pomeriggio il Castello è stato poi aperto al pubblico e sono state proposte visite guidate gratuite.

INTERVENTI PRESENTAZIONE STAGIONE 2025

Davanti a un ampio pubblico di partner e giornalisti, nella Sala Conferenze della Pinacoteca civica di Como sabato 1 marzo è stato rivelato il claim della nuova stagione “VIVI IL TUO CASTELLO”, scelto per sottolineare la ricchezza della programmazione 2025 del Castel Baradello, un polo culturale cittadino dove tornare più volte nel corso dell’anno per prendere parte a eterogenee iniziative coinvolgenti e interessanti.

Arte, Bambini, Territorio, Food & Beverage, Storia e Special. Questi i filoni tematici della nuova stagione 2025 che vuole continuare, e rendere sempre più manifesto e partecipato, il percorso restitutivo del Parco iniziato nel 2022.

Per l’Assessore Colombo la presentazione della nuova stagione presso la Pinacoteca è ormai “un appuntamento fisso” da quando si è insediato, ed esprime la forte relazione tra i Musei civici comaschi e il Castello e il Parco Spina Verde. Una relazione che sarà ulteriormente rafforzata dalla creazione di un biglietto integrato, a cui si sta lavorando, che includerà i Musei, il Duomo e il Baradello e permetterà di visitarli a prezzo ridotto, offrendo un servizio indispensabile per una città d’arte come Como è e deve essere.

Oltre a questa rilevante novità, l’Assessore, tra le numerose proposte, ha voluto evidenziare l’importanza di una mostra, che sarà allestita nella torre da aprile, “TÖCO: Tökamachi e Como, due città lontane unite dall’arte tessile”, progettata all’interno delle celebrazioni per i 50 anni di gemellaggio tra le due città.

Il Presidente Casati ha poi ulteriormente enfatizzato la ricchezza del calendario, curato dal concessionario Slow Lake Como, che ormai da anni gestisce con fervore le attività nel Parco e al Castello, seguendo anche l’area – fondamentale – di educazione ambientale per le scuole. Nel suo intervento ha rimarcato il valore della mostra “TÖCO: Tökamachi e Como” che coinvolge un’azienda tessile comasca e vuole dare visibilità al settore tessile, sostanziale per il territorio. Il Presidente ha, inoltre, condiviso i lavori che l’Ente Parco sta affrontando o programmando per continuare a migliorare la fruibilità della Spina Verde e dei suoi spazi. A breve, dopo plurimi interventi all’impianto interno, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione esterna del Castel Baradello per sostituire quello esistente, ormai obsoleto e mal funzionante, con uno più efficiente e performante che, per esempio, permetterà di illuminare la torre con luci colorate. Sono state poi compiute più azioni di pulizia e manutenzione nelle aree boschive, in piazza d’Armi (dove si sta pensando anche a un progetto sostitutivo della Baita Baradello, chiusa da anni) e lungo la sentieristica del Monte Goi e di Monte Olimpino.

Dopo gli interventi dell’Assessore Colombo e del Presidente Casati, hanno preso la parola Giulia Guanella e Anna Buttarelli di Luminanda, associazione di promozione sociale attiva dal 2007 che ha curato la prima mostra della stagione allestita al Castel Baradello, “Una e Moltitudine”. L’esposizione attraverso tre grandi opere tessili – Bille Éclair, Magic Carpet e Pelle d’oca – celebra l’arte partecipata come forma di espressione collettiva, dove il contributo individuale si fonde in un’opera corale di straordinaria potenza visiva ed emotiva. Le opere, allegre e colorate, risplendono tra le grigie pareti del Castello e vogliono portare, oltra a un messaggio creativo e artistico un messaggio sociale: la mostra, visitabile fino al 30 marzo, è un motore di gioia e bellezza, ma anche di cambiamento.

Daniele Corti di Slow Lake Como ha chiuso la presentazione con un’ultima novità, la realizzazione nei prossimi mesi di un pannello cartografico, che sarà posizionato nella cerchia del Castello, curato dall’Associazione Italgeo, legata alla nota famiglia De Agostini, e finanziato dal Rotary Como Baradello.

Infine, ringraziando della partecipazione, ha invitato tutti a leggere il ricchissimo calendario distribuito, frutto del lavoro e del coinvolgimento di sempre più realtà locali (quest’anno oltre trenta) e ha dato appuntamento, per cominciare a vivere insieme la nuova stagione, al Castel Baredllo.

PARTNER E CALENDARIO STAGIONE 2025

La stagione 2025 di eventi al Parco Regionale Spina Verde, e in particolare al Castel Baradello, si compone di molteplici proposte, eterogenee e di qualità, per soddisfare passioni diverse e coinvolgere comaschi e turisti. Il calendario, coordinato e promosso da Slow Lake Como per il Parco Regionale Spina Verde, nasce dalla collaborazione e dalla sinergia con decine di realtà territoriali (continuamente in crescita).

I partner della stagione: Associazione Arte & Arte, Associazione A Voce Alta Como, ASD Sala d’arme Stella Splendens, Associazione Bottega volante, Associazione Cavalieri Palio del Baradello, Associazione Italgeo, Associazione Luminanda, Associazione Segreta Isola, Associazione 25 Maggio 1907, CiaoComo Radio, Comune di Como, Comune di San Fermo della Battaglia, Cooperativa Sociolario, Corpo Musicale Albatese, Dominioni Editore, Ecoplanetario di Tradate, Enaip Como, Espansione TV, Fai Como, FAI – Villa del Balbianello, Famiglia Comasca, Gruppo Letterario Acarya, Gruppo Tessile Colombo, La Polveriera, Liceo Statale Fausto Melotti, Museo della Barca Lariana, Open Artelier, Return 2 Nature, Slow Food Como, Slow Moon arts & events, Società Archeologica Comense, Teatro Sociale As.li.co, Villa Carlotta, Villa Bernasconi e Wicked Tales Brewing.

Imprescindibile, poi, la partnership con singoli operatori culturali: Doriam Battaglia, Giovanni Colombo e Matteo Storer (Baradello Art Lab), Dario Campione, Claudio Villa e Alessandro Piccinelli (Miti e leggende del Lago di Como), Cristiano Stella, Katia Trinca Colonel, Oscar Filippini e Roberto Sala (La natura, l’uomo, la città), Luisa Azzerboni e Mara Milanesi (Workshop olistici).

Di seguito i principali appuntamenti per filone tematico.

ARTE

1 marzo: Apertura Stagione 2025 con inaugurazione “Una e Moltitudine”

30 marzo: A fior di pelle

5 aprile: Vernissage “TÖCO: Tökamachi e Como, due città lontane unite dall’arte tessile”

14 giugno: Vernissage “Aquae Dulcis”, esibizione con gli artisti di Segreta Isola

13 settembre: Vernissage “Autobiografie di luoghi”, mostra personale di Giovanni Colombo e Matteo Storer

BAMBINI

2 marzo: Magiche creature

29 marzo: Racconti di primavera

8 giugno: Racconti d’estate

28 settembre: Racconti d’autunno

31 ottobre: Halloween al Castello pomeriggio per bambini

TERRITORIO

8 marzo: Villa Imbonati Slow… le donne di Villa Imbonati

15 marzo: Presentazione “Miti e leggende del Lago di Como” 29 marzo: Villa Imbonati Slow…

30 marzo: Dal Teatro Sociale al Castel Baradello

26 aprile: Villa Imbonati Slow…

10 maggio: Dal Teatro Sociale al Castel Baradello

11 maggio: La natura, l’uomo, la città IV edizione

17 maggio: Villa Imbonati Slow…

8 giugno: La natura, l’uomo, la città IV edizione

13 giugno: Villa Imbonati Slow…

FOOD & DRINK

27 aprile: Wicked Tales birre e racconti al Castello

3 maggio: Taste The Castle III edizione

20 giugno: Pizza fritta al Castello

29 giugno: Wicked Tales birre e racconti al Castello

6 luglio: Wicked Tales birre e racconti al Castello

24 agosto: Wicked Tales birre e racconti al Castello

21 settembre: Wicked Tales birre e racconti al Castello 19 ottobre: Wicked Tales birre e racconti al Castello

STORIA

16 marzo: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 30 marzo: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 13 aprile: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 25 aprile: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 1 maggio: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 11 maggio: Giornate storiche al Castello

11 maggio: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 25 maggio: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 15 giugno: Giornate storiche al Castello

22 giugno: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 6 luglio: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee

20 luglio: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 3 agosto: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 17 agosto: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 14 settembre: Giornate storiche al Castello

14 settembre: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 28 settembre: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 12 ottobre: Giornate storiche al Castello

12 ottobre: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee 26 ottobre: Tour avventura nel bosco tra fortini e trincee

SPECIAL

1 marzo: Tour Speciale Carnevale al Castello

16 marzo: San Patrizio al Castello

15 aprile: Giornata del Made in Italy

17 maggio: Musica al Castello con il Corpo Musicale Albatese 17 maggio: Festa Como 1907

18 maggio: Bioblitz 2025

21 giugno: Yoga al Castello

10 agosto: Tour Speciale San Lorenzo al Castello 31 ottobre: Tour Speciale Halloween al Castello

La programmazione potrebbe subire variazioni e potrebbero essere inserite nuove attività. Dettagli e prenotazioni: www.castelbaradello.com.

APERTURE CASTEL BARADELLO E TOUR SETTIMANALI (MARZO-OTTOBRE 2025)

Domenica e festivi: dalle 9.30 alle 18 (tour guidati ogni ora)

Sabato: tour diurni e serali da Piazza Camerlata con visita anche della Cava (prenotazione obbligatoria) Su richiesta: aperture riservate, con tour personalizzati (mail a info@slowlakecomo.com).

Ingresso al Castello solo con visita guidata.

Costi: adulti €10, bambini 6-14 anni €7, fino a 5 anni gratuito, disabili con accompagnatore gratuito.

Convenzioni: adulti €7 per iscritti FAI e possessori del biglietto d’ingresso a “Ecoplanetario” Tradate, “Museo della Barca Lariana”, “Villa Bernasconi” e “Villa Carlotta”.

Pagamenti accettati: contanti, carte di credito e online (prenotazioni dal sito www.castelbaradello.com).

Siti web di riferimento: www.slowlakecomo.com e www.castelbaradello.com. Ufficio Stampa: Magda Morazzoni, magda@slowlakecomo.com