Reati in aumento in provincia di Varese: i sindaci preoccupati chiedono più forze dell’ordine

Sindaci sotto assedio sul tema della sicurezza. Furti, rapine, frodi, spaccio creano allarme sociale: i cittadini si rivolgono ai sindaci che bussano alle porte del prefetto con il quale hanno aperto un tavolo di confronto costante.

Questa mattina nell’aula magna dell’università dell’Insubria di via Ravasi, il prefetto Salvatore Pasquariello ha convocato tutti i primi cittadini del Varesotto, che sono intervenuti con i rappresentanti del proprio corpo di polizia locale. Una riunione plenaria per capire quale sia effettivamente il polso della situazione o, almeno, l’umore dei cittadini. Al fianco del Prefetto c’erano il Questore Enrico Mazza, il Comandante provinciale dei carabinieri Marco Gagliardo e il colonnello della Guardia di Finanza Fabrizio Rella. Al tavolo anche il sindaco di Varese Davide Galimberti e il Presidente della Provincia Marco Magrini. In sala anche i consiglieri regionali Astuti e Dell’Erba oltre a il vicario episcopale Monsignor Gallivanone e al direttore dell’ufficio scolastico Carcano

I numeri dei reati in provincia

La fotografia è stata fornita dal Questore che ha fatto un raffronto tra gli anni 2023 e 2024.

Lo scorso anno ha registrato un lieve incremento dell’indice di delittosità.

Sono stati denunciati 32.898 reati a fronte dei 32744 del 2023 che, in termini percentuali, si traducono in un + 0,5.

Il dato di maggior risalto è costituito sicuramente dall’aumento dei reati contro il patrimonio e, in in questo ambito, l’incremento relativo ai furti.

Furti

Nel 2024 si sono registrati 13.784 furti a fronte degli 11.995 del 2023. Quindi un aumento del 13%. Il furto in abitazione continua ad essere il più ricorrente: 3695 furti consumati nel 2024 rispetto ai 2816 del 2023 con un incremento del 24%. Aumentano anche i furti con destrezza e gli scippi che sono passati dal 1304 del 2023 a 1371 del 2024 ( + 5%).

Diminuiscono invece le rapine: lo scorso anno si sono riscontrati 269 casi a fronte dei 276 del 2023 con un decremento del 2,5%.

Truffe

Un calo generale si registra dei reati di truffa: 3735 rispetto ai 4295 del 2023 (- 13%) su cui incide molto il calo delle frodi informatiche, meno 27%. Però si verifica un forte aumento delle truffe ai danni delle persone anziane, più 16%. Un’attività su cui, da temp, si intensificano gli sforzi per informare la fascia più esposta delle tecniche e degli espedienti utilizzati, con incontri periodici nei luoghi maggiormente frequentati o attraverso opuscoli distribuiti nelle scuole.

Nella città di Varese furti e rapine in calo

In controtendenza, rispetto a questi dati, è il capoluogo: nel 2024, infatti, nella città di Varese si è registrato un calo di furti e rapine, mentre si è avuto un incremento nei comuni di Busto Arsizio e un aumento di furti e rapine nel comune di Saronno.

Il dispiegamento delle Forze dell’Ordine sul territorio

Le forze dell’ordine, composte da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali, svolgono un ruolo essenziale nella sicurezza e nel contrasto alla criminalità.

La Polizia di Stato, oltre all’attività delle specialità (Polizia Stradale, Ferroviaria e di Frontiera, in particolare su Malpensa), garantisce il pattugliamento con mezzi della Questura e dei commissariati, compreso il settore di Luino. Ogni giorno sono operative almeno cinque vetture pronte a intervenire in caso di necessità.

I Carabinieri, con la loro capillare distribuzione, forniscono un contributo straordinario attraverso le cinque compagnie provinciali e la tenenza di Tradate, che operano H24. Inoltre, le 39 stazioni ( h12) dislocate sul territorio assicurano un presidio costante nelle diverse giurisdizioni.

I 764 carabinieri dislocati nel Varesotto operano su turni, garantendo la copertura dell’intero arco delle 24 ore. In provincia, sono attive mediamente 90 pattuglie giornaliere. Nelle aree dove il personale delle stazioni non è numericamente sufficiente per garantire un servizio autonomo, le pattuglie delle radiomobili delle compagnie assicurano il passaggio e il controllo costante.

A supporto delle attività operative, vengono impiegate anche le Stazioni Mobili, particolarmente presenti nella città di Varese e, nei weekend, a Saronno. È in fase di pianificazione l’estensione del servizio a Busto Arsizio e Gallarate. Queste unità mobili rappresentano un presidio di sicurezza itinerante, con la possibilità di accogliere denunce e interagire con i cittadini.

Risultati Operativi: Arresti e Denunce

Da ottobre dello scorso anno:

32 arresti in flagranza di reato per furto (furti in abitazione ed esercizi commerciali);

104 persone denunciate di varia nazionalità;

10 arresti per rapina;

20 denunce per rapina.

Questi numeri evidenziano un incremento del 13% della presenza operativa delle forze dell’ordine sul territorio, favorito anche dall’aumento dell’organico con l’arrivo di 37 nuovi Carabinieri.

Operazioni Significative

Arresto di un pluripregiudicato per furti in autorimesse: a novembre, il Commissariato ha arrestato un cittadino italiano responsabile di una serie di furti in via Solferino. Tentata rapina a Varese: Il 9 dicembre, le Volanti hanno arrestato in flagranza un cittadino marocchino pluripregiudicato, colto mentre tentava di rapinare una donna in viale Belforte. Denuncia per furti in abitazione: a gennaio, tre cittadini italiani di etnia sinti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a Varese. Viaggiavano a bordo di un’auto con targa clonata e si erano appena resi responsabili di un furto con scasso. Danneggiamenti nella notte di Santo Stefano a Varese: le indagini hanno portato all’individuazione di un cittadino algerino irregolare, ora in fase di espulsione. Operazione contro una banda di ladri sudamericani: La Squadra Mobile di Como ha smantellato un’organizzazione criminale responsabile di furti a Sesto Calende, Albisate e Varese.

Percezione di insicurezza

Nonostante gli sforzi e i risultati ottenuti, la cittadinanza lamenta poca sicurezza, un sentimento che, benché spesso alimentato impropriamente dai social o per scopi politici, va comunque considerato per mettere in campo ulteriori attività.

Tra quelle indicate dal Questore e dal Comandante dei carabinieri c’è la video sorveglianza. «La sicurezza non deve essere intesa come un costo, ma come un investimento» ha commentato il questore Mazza aggiungendo anche che decoro urbano e illuminazione fungono anche da naturale deterrenti alla microcriminalità.

Sistemi di Videosorveglianza

La videosorveglianza si sta rivelando uno strumento sempre più efficace e indispensabile, sia per la prevenzione che per la repressione dei reati. I comuni dotati di sistemi di videosorveglianza sono più sicuri e permettono interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine.

Sistemi di Rilevazione delle Targhe

Il sistema di lettura delle targhe permette di monitorare il traffico veicolare e individuare tempestivamente mezzi utilizzati per compiere reati. Attualmente, nella provincia di Varese, 41 comuni su 136 dispongono di sistemi di rilevazione targhe collegati a una rete centralizzata. Le città di Varese e di Busto però dovrebbero intensificare i varchi mentre quelli di Gallarate funzionano bene. Questo sistema, accessibile dalla Questura, consente un intervento quasi immediato per contrastare furti, truffe e rapine.

Intelligenza Artificiale e Videosorveglianza

Oggi l’intelligenza artificiale viene utilizzata dai criminali per truffe online e telefoniche. Tuttavia, può anche essere impiegata a favore della sicurezza pubblica. Esistono sistemi di videosorveglianza dotati di intelligenza artificiale in grado di rilevare comportamenti sospetti e inviare allarmi alle forze dell’ordine, consentendo interventi preventivi tempestivi.

Videosorveglianza e Sicurezza Privata

Parallelamente, è fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza della sicurezza passiva nelle proprie abitazioni. Molte case, soprattutto in aree periferiche e isolate, non dispongono di sistemi di allarme o anti-intrusione, rendendo difficile la prevenzione e la successiva indagine su eventuali reati.

Controllo del vicinato

Tra le risposte nate dal basso ci sono anche i gruppi di controllo del vicinato: sul territorio se ne contano già 66. Devono nascere in un contesto istituzionale e dotarsi di un regolamento omogeneo, che ne indichi la funzione a supporto e non in alternativa alle forse dell’ordine.

Prospettive Future e Potenziamento della Sicurezza

L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di garantire una maggiore protezione, potenziando la presenza e la vicinanza ai cittadini.

I soldati nel Varesotto

Tra le misure su cui sta lavorando il Prefetto è l’arrivo di soldati. La provincia di Varese destina tutta la sua quota di dotazione dell’esercito allo scalo di Malpensa: il contingente sceso da 50 a 29 uomini non permette di sottrarre alcuna risorsa per il territorio. Il Prefetto ha però scritto ai Ministeri di Interno e Difesa chiedendo risorse aggiuntive che destinerebbe alle città maggiori: Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

I giovani e la movida

Le risposte arrivate oggi non hanno sicuramente tranquillizzato i sindaci presenti che devono gestire territori molto diversi tra loro sia per collocazione geografica, sia per caratteristiche morfologiche o per cittadinanza. La sponda lombarda del Maggiore chiede a gran voce un focus specifico in vista dell’estate quando “orde di ragazzi” si riverseranno in riva al lago generando gravi problemi di ordine pubblico.

Sì, perché i giovani sono un altro importante problema da risolvere. Nella prossima riunione.