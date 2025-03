Rubano in una casa a Tradate e aggrediscono la proprietaria di casa: presi a Nerviano i due malviventi

I ladri che che pomeriggio di sabato 8 marzo avevano rubato in una casa a Tradate sono stati individuati dopo poche ore a Nerviano. I fuggitivi sono stati quindi arrestati quasi in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione di Nerviano. I due uomini sono un 43enne e un 45enne di origine rumena ed entrambi sono risultati responsabili di rapina impropria. L’ episodio si è verificato alle 17:00 circa, quando i due uomini si sono introdotti in un’abitazione privata, rubando alcuni orologi di valore e una somma di 2.500 euro in contanti. Durante la fuga, i malviventi sono stati sorpresi dalla proprietaria di casa, con la quale hanno avuto una colluttazione prima di riuscire a darsi alla fuga a bordo di un’auto.

Sono state subito attivate le ricerche da parte della centrale operativa di Saronno. Con l’attivazione del sistema di lettura targhe locale, attivato tempestivamente dai carabinieri della stazione di Nerviano, i fuggitivi sono stati intercettati e bloccati mentre transitavano nel territorio nervianese. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, che a seguito della colluttazione è stata trasportata all’ospedale di Tradate e dimessa successivamente con 7 giorni di prognosi per trauma contusivo ginocchio e trauma rachide cervicale. La coppia è stata condotta al carcere di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.