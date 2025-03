Torna a Castellanza il “Mi…Va… il Tchoukball” in memoria di Mirella Cerini

Domenica 16 marzo, la palestra comunale delle scuole Leonardo Da Vinci di Castellanza ospiterà la seconda edizione del torneo “MI…VA… IL TCHOUKBALL”, evento sportivo che, quest’anno, sarà dedicato alla memoria di Mirella Cerini, sindaco di Castellanza prematuramente scomparsa nell’aprile dello scorso anno, poco dopo le celebrazioni della Festa della Liberazione.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Sportiva Dilettantistica Castellanza, nasce con l’intento di diffondere la pratica del tchoukball e rafforzare la collaborazione tra le associazioni sportive delle province di Milano, Varese e Como, come suggerisce il nome stesso dell’evento. Un momento di sport e condivisione che vuole mantenere viva la memoria dell’ex prima cittadina, sostenendo al contempo i valori di inclusione, rispetto e fair play che caratterizzano questa disciplina sportiva.

«Questa manifestazione rappresenta perfettamente lo spirito che Mirella ha sempre portato nella nostra comunità: inclusione, rispetto e capacità di creare ponti tra diverse realtà del territorio -è il commento del vicesindaco reggente di Castellanza, Cristina Borroni-. Il tchoukball, con i suoi valori di fair play e la sua filosofia di gioco non aggressivo, incarna perfettamente gli ideali che Mirella ha sempre sostenuto. Incoraggiare iniziative come questa significa non solo promuovere lo sport tra i giovani, ma anche mantenere vivo il ricordo di una donna che ha dato tanto alla nostra città».

La manifestazione vedrà la partecipazione di otto squadre giovanili suddivise in due categorie: M14 (Castellanza Minamoto, Rovello Titans, Rovello Crazy e Caronno Pirates) e M11 (Castellanza Titans, Rovello Little Red, Rovello Little Blue e Caronno Corsairs). Le competizioni prenderanno il via alle 9,30 e si concluderanno con le premiazioni previste dalle 15 alle 15,30.

Il tchoukball, inventato dal medico sportivo svizzero Hermann Brandt tra gli anni ’60 e ’70, è uno sport che esclude ogni contatto fisico tra i giocatori e promuove il rispetto dell’avversario. Non a caso, nel 2001 ha ricevuto un importante riconoscimento dalle Nazioni Unite, che lo hanno dichiarato “sport a sostegno della pace e della fratellanza”. La sua particolarità consiste nell’essere l’unico gioco al mondo dove è possibile attaccare in entrambe le porte, eliminando l’anti-gioco e l’aggressività.

L’ASD Castellanza, fondata il 16 aprile 2010, si dedica attivamente alla promozione di questa disciplina a livello giovanile, offrendo due sessioni di allenamento settimanali e partecipando a tornei, campionati e manifestazioni internazionali. L’associazione rappresenta ormai un punto di riferimento per tutti quei ragazzi che desiderano praticare un’attività sportiva sana, basata sul principio di “giocare con gli altri e non contro gli altri”. «Attraverso questo torneo vogliamo offrire ai giovani atleti un’opportunità per crescere, confrontarsi e divertirsi, mantenendo vivo lo spirito del fair play che caratterizza il nostro sport -spiega la presidente dell’associazione, Domenica Mazzaferro-. Il nostro invito a partecipare è esteso a tutti al fine di supportare i nostri ragazzi e a conoscere uno sport dove il fair play e il rispetto dell’avversario vengono prima del risultato».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ASD Castellanza al numero 3495613154 o via mail all’indirizzo asdcastellanza@gmail.com.