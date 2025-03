Tragico incidente nella notte tra Oleggio Castello e Arona: muore un 29enne

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 marzo sulla strada provinciale 111, nel territorio di Oleggio Castello, nel Novarese, poco distante da Arona. A perdere la vita è stato un uomo di 29 anni (Foto di repertorio).

L’allarme è scattato intorno alle ore 2, quando il giovane, alla guida della sua auto in direzione Montrigiasco, frazione del comune di Arona, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Il sinistro è avvenuto in località Campagna.

Secondo le prime informazioni, la vittima stava facendo ritorno a casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.