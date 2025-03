Trasporti eccezionali, chiusure notturne sulla A9 e tratte interdette tra Como e Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono previste chiusure notturne per consentire il transito di trasporti eccezionali. Le limitazioni interesseranno diversi tratti dell’autostrada, con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi consigliati. Martedì 4 marzo, dalle 22 alle 5 di mercoledì 5 marzo , saranno chiusi: Il tratto tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine italo-svizzero, e il tratto tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Inoltre, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni (verso Lainate e Chiasso). Resterà invece percorribile il ramo di allacciamento dalla Tangenziale di Como alla A9. Percorsi alternativi per la chiusura Como Centro-Chiasso: dopo l’uscita obbligatoria a Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina di Chiasso. Per la chiusura Lago di Como-A59 Tangenziale di Como: uscita obbligatoria a Lago di Como, proseguire sulla viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco.

Per la chiusura dell’entrata di Como centro verso Lainate: utilizzare lo svincolo di Fino Mornasco. Per la chiusura dell’entrata di ComocCentro verso Chiasso: seguire la viabilità ordinaria con indicazioni per Chiasso.