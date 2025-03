Un weekend di successo sui pattini a rotelle

Lo scorso weekend, 15 e 16 marzo, si sono svolti i Campionati Nazionali Fase 1 UISP Varese di pattinaggio artistico a rotelle, un evento che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la provincia di Varese.

Hanno partecipato infatti sette società di Varese, con oltre 200 atleti suddivisi tra categorie promozionali, quindi i piccoli, e gli esperti che partecipano ai campionati nazionali. Nello specifico, con giravolte, salti ed evoluzioni si sono sfidati gli atleti di International Skating Busto Arsizio, Rotellistica Gallaratese, Italian Skating Saronno, New Stars Skating, Accademia Bustese Pattinaggio, Rotellistica Lonatese e Pattinando Cocquio.

L’organizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie all’impegno del responsabile pattinaggio UISP Varese, Marco Frattolillo, che ha suddiviso le gare in due giornate e in due diverse location. Sabato la competizione si è tenuta a Saronno, con il prezioso supporto della Italian Skating Saronno, mentre domenica è stata la volta di Busto Arsizio, grazie alla collaborazione della locale società International Skating.

Un ringraziamento speciale va a queste due società, che hanno contribuito con una squadra organizzativa eccellente a garantire un perfetto svolgimento della manifestazione dal punto di vista logistico. L’evento ha offerto uno spettacolo di alto livello, con esibizioni emozionanti e performance tecniche di grande qualità da parte degli atleti in gara.

Il sabato ha visto le esibizioni delle categorie promozionali e delle formule. La domenica al mattino si è proseguito con le formule e nel pomeriggio si è lasciato spazio alle categorie effettive, dove abbiamo assistito a un livello di pattinaggio artistico elevato. L’emozione è stata palpabile, soprattutto per coloro che hanno partecipato per la prima volta a una competizione, affrontando la pista con determinazione e coraggio. Dall’altra parte, gli atleti più esperti hanno dato prova del duro lavoro svolto, eseguendo salti di elevata difficoltà, trottole eleganti e veloci, accompagnate da movimenti armonici perfettamente sincronizzati con le musiche di gara.

Con questa prima fase dei Campionati Nazionali, il pattinaggio artistico continua a dimostrare il suo fascino e la sua capacità di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Ora l’attenzione è rivolta alle prossime tappe della competizione, che promettono altre emozioni e sfide avvincenti per gli atleti in gara.