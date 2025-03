Una delegazione di studenti di Tokyo sarà al liceo Crespi di Busto Arsizio fino al 5 aprile

È atterrata domenica a Malpensa la delegazione di studenti del liceo Aoyama Gakuin di Tokyo che saranno al Liceo Crespi fino al 5 aprile, nella seconda parte del progetto di scambio: i ragazzi alloggeranno presso le famiglie degli studenti della 4BL che nello scorso settembre hanno fatto l’esperienza in Giappone.

Gli studenti del liceo Aoyama Gakuin parteciperanno alle attività scolastiche ed extrascolastiche con i compagni della classe 4BL che studia il Giapponese come terza lingua. Per loro sono state preparate lezioni in lingua inglese in varie materie. Per introdurli nella cultura italiana non poteva mancare la conoscenza di Dante, anche perché in settimana cade il Dantedì (25 marzo): per l’occasione i ragazzi si confronteranno sulle immagini della Divina Commedia da Gustave Doré a Go Nagai, attraverso la lettura delle immagini e giochi interattivi.

Anche le altri classi che praticano il giapponese riceveranno gli ospiti e sarà un’imperdibile occasione di arricchire la loro bagaglio lessicale per sostenere una chiacchierata. E’ previsto anche un breve viaggetto a Verona e a Venezia: non poteva mancare un assaggio dell’Italia più artistica! Il progetto è seguito dalle docenti di giapponese Serena Miceli e Ushirone Eiko. Il benvenuto ufficiale avverrà in un incontro festoso aperto a tutti i docenti e gli studenti del Liceo mercoledì 26 marzo, alle 13:30, nell’Aula Magna del Liceo Crespi. Nell’occasione i ragazzi giapponesi faranno una breve presentazione del loro liceo e dei loro studi.