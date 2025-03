Alberi caduti e strade imbiancate, una grandinata attraversa il Varesotto

Giovedì 13 marzo, nel pomeriggio, il Varesotto è stato colpito da breve ma intensa ondata di maltempo che ha portato grandine in diverse zone della provincia. Il fenomeno ha avuto inizio intorno alle 15.30 a Sesto Calende, per poi spostarsi rapidamente verso nord, raggiungendo Varese e attraversando l’area di Malpensa.

La grandinata, proveniente dalla regione del VCO (Verbano-Cusio-Ossola), ha colpito con particolare intensità i comuni di Mornago, Azzate e Castronno. Anche le zone dell’alto Varesotto, tra la Valtravaglia e il Ceresio, non sono state risparmiate.

Nell’arco di poco, il maltempo ha mostrato segni di attenuazione.

Dalle ore 16.45 i vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Venegono Superiore in via Battisti per un grosso albero colpito da un fulmine. Gli operatori tramite un’autoscala hanno valutato le condizioni di stabilità ed eventuale pericolosità.