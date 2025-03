Woodoo Fest compie 10 anni e fa festa al Gagarin di Busto Arsizio

Il 2025 segna un momento storico per Woodoo Fest: dieci anni di musica, condivisione ed esperienze immersive nel cuore della provincia di Varese. per celebrare questa avventura, nasce Woodoo fest(a), una festa di compleanno pensata per tutti coloro che hanno vissuto, amato e reso possibile questo festival unico nel suo genere.

L’evento si terrà sabato 29 marzo 2025 presso il Circolo Gagarin di Busto Arsizio, una location che incarna alla perfezione lo spirito di aggregazione e libertà che ha sempre caratterizzato Woodoo fest. una serata di musica, arte e magia, tra workshop creativi, spettacoli e dj set speciali, in un’atmosfera intima e familiare.

Una festa tra passato e futuro: il programma

La festa si apre nel tardo pomeriggio con momenti di creatività e condivisione, per poi culminare in un’esperienza musicale e performativa unica. Ecco cosa vi aspetta:

18:00 – apertura porte

18:30 – 19:30 – primo workshop

20:00 – 21:00 – secondo workshop

20:30 – 22:15 – Bigfoot dj set

22:15 – 22:30 – il taglio della torta (pronti a soffiare sulle candeline?)

22:30 – 23:15 – spettacolo di magia: “magia senza trucco” di daigoro

23:30 – 01:00 – Canta Indie Canta Male – speciale 10 anni di festival nel bosco: le migliori canzoni degli artisti passati a Woodoo Fest suonate e cantate dal vivo, in un rito collettivo indimenticabile.

01:30 – chiusura evento

Un’occasione per ritrovarsi e guardare avanti

Woodoo Fest(a) non è solo una festa: è un momento per fermarsi, guardarsi indietro e sorridere pensando a tutto ciò che abbiamo vissuto insieme. ma è anche un nuovo punto di partenza, un modo per ricaricare le energie e proiettarsi verso il futuro di Woodoo Fest, con lo stesso spirito libero e selvatico che lo ha sempre contraddistinto.

Biglietti disponibili su Dice: link

Ingresso riservato ai soci Arci

Canale telegram: woodoo fest telegram

Location: circolo gagarin, via luigi galvani, 2bis, busto arsizio (va)