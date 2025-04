Inseguimento, incidente e fuga: 50 dosi di cocaina sequestrate dalla Polizia Locale di Busto Arsizio

Non si fermano all’alt della Polizia Locale e in macchina hanno 50 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Il sequestro è stato effettuato sabato 12 aprile nel pomeriggio da una pattuglia della Polizia Locale di Busto Arsizio, durante un posto di controllo stradale. Dopo aver individuato un veicolo radiato dalla circolazione e su cui pendeva una denuncia per appropriazione indebita, gli agenti hanno intimato l’alt, ma l’auto non si è fermata.

Ne è nato un inseguimento concluso a Cardano al Campo, dove i fuggitivi hanno perso il controllo della vettura andando a finire contro un palo, per poi abbandonare il veicolo dandosi alla fuga.

Sull’auto sono stati circa 60 grammi di cocaina già confezionata in oltre 50 dosi che venivano sottoposte a sequestro penale. Sono ancora in corso indagini da parte della polizia locale per risalire agli occupanti del mezzo.