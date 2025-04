Ad un’altrastoriaVArese si presenta un libro sulla Palestina

Mercoledì 16 aprile alle 18, presso la sede di “unaltrastoriaVArese” e Rete Varese Senza Frontiere, in via Francesco Del Cairo 34 a Varese, si terrà la presentazione del libro “Israele Palestina: No al genocidio, Sì alla soluzione binazionale” di Nando Simeone con introduzione di Alba Nabulsi.

L’incontro, curato da Giuseppe Musolino, prevede anche l’intervento di Filippo Bianchetti, del CVP e di Sanitari per Gaza.

l testo si concentra sulle contraddizioni interne a Israele e sulle dinamiche globali che alimentano l’oppressione, sottolineando il declino dell’egemonia statunitense e il ruolo delle guerre commerciali nell’inasprire le tensioni.