Al via il corso gratuito per verniciatori promosso da una storica azienda dell’Altomilanese

Donelli, azienda italiana attiva dal 1911 nel campo delle verniciature, rivestimenti interni, protezioni dal fuoco e coibentazione per industria, energia, offshore ed edilizia, organizza in collaborazione con Randstad Italia, filiale di Castano Primo, un corso di formazione gratuito di verniciatura.

Il corso, che replica l’edizione 2024 svoltasi con successo a Ravenna, ha l’obiettivo di fornire le basi per intraprendere la professione di Verniciatore industriale per l’azienda Donelli che li assumerà con un contratto iniziale di tre mesi in somministrazione con Randstad.

Questo consentirà di avviare un percorso verso la formazione di operai specializzati in verniciatura in cantiere e/o presso i propri impianti di verniciatura.

Sede lavorativa: Cuggiono (MI), Ferno (VA) con la possibilità di lavorare anche presso cantieri esterni

Il programma prevede:

introduzione alla verniciatura industriale

tecniche di verniciatura

preparazione della superficie (dallo sgrassaggio alla passivazione) e degli strumenti tecnici per la verniciatura (spazzolatura, carteggiatura, opacizzazione)

manutenzione di attrezzature di verniciatura

sicurezza generale, diritti e doveri e DPI nel mondo del lavoro

teoria e pratica del lavoro in quota e PLE

Orario del corso: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Sede del corso: Randstad filiale di Gallarate e scuola di formazione ad Arese

Durata del corso: dal 5 al 16 maggio 2025

Il corso formativo è gratuito. Il percorso promosso da Randstad Italia è gestito e finanziato da Randstad Forma.Temp.

Requisiti

essere disoccupato e disponibile da subito

autonomia negli spostamenti per raggiungere facilmente le sedi del corso

buona manualità

interesse per il settore industriale e predisposizione ai lavori manuali

Per avere maggiori informazioni contatta il numero 0331 883634 o manda una mail a castanoprimo@randstad.it.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito https://www.randstad.it/privacy/