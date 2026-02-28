Operaio dell’Anas investito a Cuggiono sulla diramazione per Malpensa: interviene l’elisoccorso

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la SS336 dir, la diramazione per l’Aeroporto di Malpensa, nel tratto compreso tra Mesero/A4 e Cuggiono Sud/Mesero Nord, al chilometro 23,300 nel territorio di Cuggiono, dove un veicolo ha investito un operaio impegnato in lavori per conto di Anas.

L’allarme è scattato intorno alle 10.33. La centrale operativa ha attivato i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza di base e l’auto medica, poi è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso decollato da Milano. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Magenta per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il ferito più grave è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Il guidatore del secondo coinvolto è stato invece accompagnato in codice verde all’ospedale di Magenta.

A seguito dell’incidente il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione è stata poi riaperta una volta completate le attività di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas, che segue con attenzione l’evolversi della situazione ed ha espresso vicinanza alla persona ferita, insieme alle Forze dell’Ordine per il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Restano in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.