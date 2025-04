Al via le domande per il Bando Cultura finanziato con 5 milioni di euro da Regione Lombardia

Aperto dalla 10 di questa mattina – mercoledì 16 aprile – il bando Avviso Unico Cultura con cui Regione Lombardia mette a disposizione oltre 5 milioni di euro per sostenere progetti culturali in tutti i territori.

Le risorse sono volte a sostenere la cultura in tutte le sue forme: musei, archivi, biblioteche, teatri, cinema e itinerari. Un investimento concreto per rafforzare l’intero sistema culturale lombardo.

«I finanziamenti potranno essere destinati anche a progetti culturali collegati alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – Vogliamo che le nostre istituzioni culturali siano protagoniste di questo evento e si proiettino su scala internazionale, cogliendo appieno questa occasione. Regione Lombardia è presente e intende continuare a essere un interlocutore affidabile e concreto».

Possono accedere ai contributi regionali, attraverso un avviso unico per la selezione di progetti, i seguenti soggetti: Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale.

Le risorse per la concessione dei fondi ammontano complessivamente a 5.050.000 euro, suddivisi nei seguenti ambiti:

1.100.000 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale;

700.000 per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema;

1.850.000 per la concessione di contributi a favore di musei, archivi, biblioteche e catalogazione;

700.000 per la concessione di fondi per investimenti in conto capitale relativi a sale cinematografiche e sale da spettacolo;

700.000 per la concessione di contributi per patrimonio culturale.

