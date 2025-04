Alla scuola Salvini di Cocquio Trevisago l’arte diventa lezione di vita

Un viaggio tra sogno e fantasia. Si chiama non a caso “Fantastica opportunità” l’evento inaugurato mercoledì nel primo pomeriggio alle scuole elementari di Cocquio Trevisago, alla presenza di assessori e consiglieri comunali, personale scolastico e di sette artisti del territorio che hanno donato ciascuno un’opera: dipinti che raffigurano, rendendoli quotidianità colorata, i temi legati alla fantasia, espressa attraverso le cornici interpretative offerte da natura, letteratura, viaggio interiore e sensibilità, che attraverso l’arte può esprimersi in un contesto di formazione quale è la scuola.



«Un grazie speciale va agli artisti Antonella Lelli, Attilio Vanoli, Paolo Guerra, Carlo Pezzana, Stefania Mascheroni, Elisabetta Pieroni e Francesca Zichichi» ha affermato l’assessore alla pubblica istruzione Raffaela Pane, «che con sensibilità e talento hanno realizzato le nove tele ispirandosi ai mondi suggestivi de La storia infinita e Il piccolo principe».

In effetti, il colpo d’occhio all’ingresso della scuola elementare è potente: le tele campeggiano sul muro che saluta ogni mattina gli studenti, trasformando l’atrio in un’opera d’arte, con un tocco di colore in più alla scuola.

Le presentazioni delle singole opere hanno permesso ai ragazzi delle elementari di vivere una piccola “vernice”, una volta terminate le lezioni, potendo ascoltare dagli stessi autori i contenuti delle loro creazioni.

«Un ringraziamento sentito va anche ai bambini, veri protagonisti di questo percorso, che si sono lasciati ispirare dalla storia de Il piccolo principe per creare i loro splendidi disegni. Un grazie particolare all’artista che ha generosamente tenuto un laboratorio gratuito per le classi quarte e quinte, arricchendo l’esperienza educativa dei nostri alunni» ha concluso l’assessore Pane, alla presenza della vicesindaco Monica Moretti.

Le opere rimarranno nella sede della scuola Innocente Salvini (plesso che rientra nell’Istituto comprensivo Curti di Gemonio) come collezione permanente. Un ringraziamento particolare è stato infine rivolto anche «alle insegnanti, per la creatività e il lavoro instancabile che hanno reso possibile tutto questo», e alla presidente del gruppo Contemporary Arte e Ambiente, dottoressa Fabrizia Buzio, per il suo sostegno e la sua presenza.