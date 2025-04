Antonio Romeo nuovo direttore generale all’Università dell’Insubria

L’Università dell’Insubria dà il benvenuto al nuovo direttore generale Antonio Romeo , che entra in carica il 3 maggio per guidare la macchina amministrativa e gestionale dell’Ateneo verso gli obiettivi strategici del mandato della rettrice Maria Pierro, con la quale ha firmato il contratto il 9 aprile.

Antonio Romeo, classe 1962, nato a Reggio Calabria, ha maturato una grande esperienza nell’Università pubblica in diversi settori che spaziano dall’amministrazione alle risorse umane, dalle relazioni internazionali alla comunicazione. Laureato in Scienze politiche , un master in Management dell’Università e della ricerca e uno in Comunicazione pubblica, è anche giornalista pubblicista.

Romeo arriva dal Politecnico di Bari , dove era stato direttore generale dal 2014 al 2016 e dove era tornato nel settembre 2024, dopo aver svolto lo stesso incarico all’Università di Palermo e all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. È stato vicepresidente del Codau , il Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie; coordinatore della Scuola di Management della ricerca per il Coinfo, Consorzio interuniversitario per la formazione, e docente in numerosi master e corsi di perfezionamento in ambito universitario. Al Politecnico di Bari è stato anche componente del Nucleo di valutazione.

Il Consiglio di amministrazione dell’Università dell’Insubria gli ha conferito l’incarico, della durata di tre anni , nella seduta del 25 marzo, accettando la proposta della rettrice, già approvata dal Senato accademico.

Il direttore generale è un organo gestionale di Ateneo . È responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali nella Pubblica amministrazione. Cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi stabilità dagli organi di governo , affidandone l’attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate, partecipa alle sedute di Senato e Consiglio di amministrazione dell’Ateneo ed esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo Statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni di legge.

Antonio Romeo prenderà il testimone da Elena La Torre , che ha svolto le funzioni del direttore generale dal 1° marzo, quando Marco Cavallotti , all’Insubria dal 2019, si è congedato per andare in pensione.