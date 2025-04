Arte, cultura e laboratori per bambini nel weekend di Angera

Angera si prepara ad un fine settimana ricco di eventi che vanno dalla spiritualità alla cultura, con mostre, laboratori ed eventi religiosi.

Per tutto il weekend, quindi sabato 12 e domenica 13 aprile, è possibile visitare la mostra copertine d’autore al Kapannone dei libri dalle 15 alle 17, e la mostra Via Crucis di Cristo e dell’uomo scolpita nel legno d’ulivo a cura di Damiano Latorre. L’esposizione si tiene alla Chiesa Sant’Alessandro vicolo parrocchiale e alla ex Soara via Dal Molin 1 tutti i giorni con ingresso libero dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, fino al 21 aprile. Inoltre la Rocca di Angera è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, con l’ultimo ingresso alle 17.

Sabato 12 aprile il progetto Musei Educativi Ludici e Accessibili (MELA) organizza l’evento bambini in radio dove è possibile imparare le tecniche del giornalismo e della comunicazione multimediale in piccoli gruppi. Il laboratorio si svolge presso il Museo Archeologico via Marconi 2 dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 16 alle 17, l’evento è a partecipazione gratuita ma è necessaria una prenotazione.

Ad aprire la giornata di domenica 13 aprile ci sarà la tradizionale processione con gli ulivi, per celebrare la domenica delle palme. La partecipazione è libera con ritrovo alle 9.30 presso il Santuario Madonna Della Riva per poi proseguire verso la chiesa parrocchiale.

Nel pomeriggio di domenica ci sarà la visita gioco Archeodetective della tomba trafugata organizzata da Abbonamento Musei Lombardia per ragazzə di età tra i 6 e i 14 anni. L’evento inizia alle 15 nel Museo Archeologico di via Marconi 2, la partecipazione è gratuita ma è necessaria una prenotazione. Grazie a questa visita gioco i ragazzi si metteranno nei panni di un vero detective e scopriranno i riti funerari antichi praticati nel territorio attraverso l’osservazione dei reperti custoditi nel museo e l’uso di repliche tattili. Scopriranno e studieranno una sepoltura individuando l’identità del defunto e l’epoca in cui visse. Prenotazione: prenotazioniangera@gmailcom

Il Museo Civico Archeologico di Angera ospiterà anche due opere dedicate all’alchimia di Giancarlo Sangregorio in occasione del centenario della nascita dell’artista. Sarà possibile ammirare le opere domenica 13 aprile con una visita guidata in collaborazione con GuideLaghi. Nelle opere esposte la suggestione del passato di epoca romana di Angera rivive attraverso ampolle colorate e vetri trasparenti che dialogano con i reperti storici. Questa è l’occasione per avvicinarsi alla figura dello scultore che conosceva e amava Angera. Per la visita guidata il ritrovo è davanti al municipio di Angera alle 16.30.

Angera questo weekend offre una varietà di eventi ed esperienze per tutti, occasioni per scoprire la città e partecipare alla sua vita culturale.