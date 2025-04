Attenzione ai falsi messaggi dai Centri per l’impiego: truffe via SMS e WhatsApp in provincia di Varese

La truffa dell’offerta di lavoro da parte dei centri per l’impiego. Provincia di Varese, Mioriento e Lavoro in Lombardia mettono in guardia da telefonate o messaggi whatsapp fasulli che stanno arrivando con proposte legate proprio ai centri per l’impiego.

Il messaggio truffaldino

Il testo tipo recita:

«Abbiamo provato a contattarla varie volte dai nostri uffici del centro per l’impiego ma senza ricevere risposta. La invitiamo a contattare il numero 8958950038».

I numeri indicati non sono riconducibili in alcun modo ai Centri per l’Impiego e prevedono costi elevati per l’utente, che rischia così di vedersi addebitare importi anche significativi semplicemente per una chiamata.

L’avviso del Settore Lavoro

A fronte di queste segnalazioni, il Settore Lavoro della Provincia di Varese invita la cittadinanza a diffidare da questo genere di messaggi e sottolinea che le comunicazioni da parte dei Centri per l’Impiego avvengono sempre in maniera ufficiale, gratuita e trasparente. Non viene mai richiesto di contattare numeri a pagamento.

Contatti ufficiali dei Centri per l’Impiego della Provincia di Varese

Per ogni necessità, si raccomanda di fare riferimento esclusivamente ai seguenti recapiti telefonici ufficiali:

Varese: 0332 288386

Busto Arsizio: 0331 635952

Gallarate: 0331 799840

Laveno Mombello: 0332 666329

Luino: 0332 537793

Saronno: 02 9602166

Tradate: 0331 841774

In caso di dubbi o per verificare la veridicità di una comunicazione ricevuta, è sempre opportuno contattare direttamente il proprio Centro per l’Impiego di riferimento.