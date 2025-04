Castellanza: Fratelli d’Italia e Forza Italia per un centrodestra unito con candidato Luciano Lista

Le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono la candidatura a sindaco di Luciano Lista a Castellanza, auspicando un centrodestra unito e «aperto alla società civile, capace di garantire stabilità e sviluppo in una città dalle grandi potenzialità ma anche complesse sfide». Di seguito la nota firmata da Fratelli d’Italia e Forza Italia

Le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, in relazione alle prossime elezioni amministrative di Castellanza, auspicano un centrodestra unito. I cittadini devono avere l’opportunità di scegliere una coalizione in grado di garantire stabilità, crescita e buon governo, come dimostrato con efficacia in Lombardia e a livello nazionale. Esprimono pertanto il sostegno alla candidatura a Sindaco di Luciano Lista, indicato da Fratelli d’Italia quale presidente del Circolo di Castellanza di FDI e quindi uomo di punta sul territorio del partito di Giorgia Meloni. La coalizione non è chiusa, ma rimane aperta alle altre forze del centrodestra e alle migliori energie della società civile.

Luciano Lista è conosciuto per il suo dinamismo, la capacità di aggregare, la sua coerenza politica, esperienza e competenza, qualità fondamentali per guidare l’amministrazione comunale di Castellanza, città che pur vantando un tessuto economico con un robusto settore imprenditoriale, deve affrontare sfide importanti e le difficoltà imposte da un territorio complesso. L’auspicio è che imprenditori, professionisti, forze civiche e tutti coloro che si identificano in politiche pragmatiche e concrete improntate allo sviluppo sostengano questo progetto politico, una scelta coerente, capace di rispondere alle aspettative della comunità castellanzese nelle sue più ampie declinazioni.

I segretari Provinciali di Fratelli d’Italia e Forza Italia Varese

Andrea Pellicini

Simone Longhini