Chiusure notturne per lavori sulla A4 e A26: le modifiche alla viabilità del 23 aprile

Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, sono previste importanti modifiche alla viabilità lungo il raccordo tra l’autostrada A4 Torino-Trieste e la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, a causa di interventi programmati di manutenzione delle barriere di sicurezza.

I dettagli della chiusura

Dalle ore 21:00 del 23 aprile fino alle 6:00 del 24 aprile, sarà interdetto l’accesso alla A26 in direzione Genova per chi proviene da Milano lungo la A4. In particolare, il ramo di immissione sulla A26, in direzione Genova, sarà chiuso al traffico.

Itinerari alternativi consigliati

Per evitare disagi, gli automobilisti sono invitati a:

Uscire dalla A4 alla stazione di Biandrate, al km 73+600,

Proseguire lungo la viabilità ordinaria,

Rientrare in autostrada dalla A26 a Vercelli Est, per riprendere il percorso verso il capoluogo ligure.

Ulteriore chiusura sulla A26

Sempre nella notte tra il 23 e il 24 aprile, è prevista anche la chiusura del tratto tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, lungo la A26 in direzione Genova, per lavori di manutenzione nelle gallerie.