Concerto e solidarietà ad Angera: Lorenzo Bertocchini presenta “Happy Island” per una giusta causa

Concerto pomeridiano questo sabato 12 aprile per Lorenzo Bertocchini (voce, chitarra acustica, ukulele e armonica). Alle 14 il cantautore varesino suona all’evento benefico “Becca For Fest” in programma all’aperto presso il Bar Fornace di Angera (via Bruschera, 12). Sarà l’occasione per presentare dal vivo i brani che compongono il suo nuovo CD “Happy Island”, uscito in digitale un mese fa (lorenzobertocchini.bandcamp.com) e disponibile ora anche in formato fisico.

Ricco di canzoni (13 originali e 3 cover) e di collaborazioni internazionali (su tutte quelle con Dan Bern, Cliff Eberhardt, Elliott Murphy, Elizabeth Lee, Scarlet Rivera, Lauren-Joy Manus e Lach), l’album è stato registrato e mixato da Luca Marino e masterizzato da Stefano Lucato. Nella foto di copertina, scattata da Alessandra Bertoni, il folk-rocker è immerso nel lago di Monate con in mano la sua chitarra.

Sabato Bertocchini sarà accompagnato da Giorgio Caserini (chitarra, cajon e cori), già al suo fianco negli Apple Pirates e interprete delle parti di chitarra elettrica di una manciata di canzoni del nuovo album. Lo stand gastronomico sarà aperto non-stop da pranzo a cena con specialità come polenta e zola, polenta e bruscitt, pasta, fagioli con cipolle, panino alla salamella, patatine e dolci. E visto che Pasqua si avvicina, una speciale lotteria metterà in palio un uovo di cioccolata da 6 chili.

In programma ci sono anche un concerto dei Bigwave (sempre nel pomeriggio) e la possibilità di provare un percorso emozionale a cavallo con la Cascina Menegon.

Il tutto avrà luogo all’aperto, davanti all’accogliente locale gestito da Antonio Bassetti. L’evento è proposto dall’organizzazione di volontariato Rebecca For Children, in ricordo di Rebecca Barberis e il ricavato sarà interamente destinato alla ricerca sul DIPG (glioma pontino intrinseco diffuso), un tumore pediatrico raro che si spera possa diventare presto curabile.