Domenica 4 maggio riapre la “Serra Tropicale” di Comerio

Torna visitabile per la terza volta in questa primavera la Serra Tropicale di Comerio, uno spazio affascinante e ricco di biodiversità. L’appuntamento è per domenica 4 maggio, con apertura dalle 10.00 alle 12.00.

La visita, come nei precedenti appuntamenti, si svolgerà in due turni da massimo 25 persone ciascuno ed è obbligatoria la prenotazione tramite il link che trovate cliccando QUI

Per chi non riuscisse a trovare posto, sono già state previste nuove aperture: la prima data disponibile è domenica 22 giugno 2025, per la quale è possibile prenotarsi scrivendo a eventi@utopiatropicale.it. Inoltre, la serra sarà aperta anche in occasione della Mostra Mercato Comeraro in programma per sabato 7 e domenica 8 giugno.

Per ulteriori informazioni: info@utopiatropicale.it – 340.7751511