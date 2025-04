Ferrara: “Scongiurata la chiusura degli stabilimenti Beko ma il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare”

La vertenza Beko ha attraversato mesi complessi, partendo da un quadro iniziale segnato da oltre 1.900 esuberi e dalla prospettiva concreta di chiusure e ridimensionamenti. Oggi, con l’approvazione dell’intesa da parte dei lavoratori e la firma prevista per lunedì prossimo, si chiude una fase cruciale della trattativa.

“I numeri sono migliorati, ma restano temi aperti – dichiara l’Onorevole Antonio Ferrara (M5S)-: gli esuberi sono stati più che dimezzati, si è scongiurata la chiusura degli stabilimenti, si è evitata – almeno per ora – la cessazione della produzione di frigoriferi a Cassinetta, si apre un percorso di reindustrializzazione per Siena, e si definiscono strumenti conservativi e volontari per le uscite. Tutto questo rappresenta un passo avanti rispetto allo scenario iniziale, ma deve ora tradursi in risultati verificabili e duraturi”.

“Come membro della Commissione Attività Produttive, ho seguito passo dopo passo l’intera vicenda, contribuendo a mantenere alta l’attenzione istituzionale. Serve ora pragmatismo: l’accordo deve essere rispettato in ogni suo passaggio e tradotto in azioni concrete nei territori”, continua Ferrara.

“Cassinetta rimane centrale, non solo per i numeri occupazionali, ma per la sua posizione strategica nell’industria del freddo e per il tessuto socioeconomico che la circonda. Gli annunci devono diventare fatti, e verificheremo puntualmente che gli impegni presi si traducano in produzioni stabili e investimenti reali. C’è un fronte che continua a richiedere massima vigilanza: quello dei lavoratori impiegati, amministrativi e tecnici, in particolare quelli trasferiti a Milano o coinvolti nei processi di riorganizzazione interna”.

“È essenziale che questa categoria di lavoratori non venga dimenticata o trattata come marginale. Il rispetto dei diritti contrattuali, della dignità e della continuità professionale vale per tutti, indipendentemente dalla mansione o dalla visibilità nel dibattito pubblico.

“Il percorso compiuto finora è stato importante, ma resta molto da fare – dichiara l’Onorevole. Antonio Ferrara (M5S) –. Ora più che mai serve vigilanza, coerenza e responsabilità istituzionale. Nessuno deve essere lasciato indietro, e ogni scelta futura dovrà essere trasparente e orientata alla tutela concreta del lavoro. Vigileremo, in Commissione e nei territori, su ogni fase attuativa”.