“Garbosi” e “Galleani”: scorpacciata di basket giovanile nel weekend di Pasqua

Come ogni anno, da decenni, il weekend pasquale in provincia di Varese è sinonimo di tornei giovanili di pallacanestro. Due le competizioni che si svolgono – le prime partite sono iniziate giovedì – nelle palestre del territorio e che coinvolgono decine di squadre e centinaia di atleti provenienti da tutta Italia e, in qualche caso, anche dall’estero.

CITTA’ DI VARESE – MEMORIAL GARBOSI – Il torneo più longevo è il “Memorial Garbosi” che nella intitolazione all’allenatore del primo scudetto della Ignis comprende ora anche la moglie, la signora Myriam. Due le categorie interessate: Under 14 e Under 13 per un totale di 36 squadre e circa 500 atleti.

Il “Garbosi” inizialmente era dedicato al minibasket, poi con gli anni – siamo alla 46a edizione: iniziò tutto nel 1979 con una intuizione dell’ex campione Paolo Vittori – è diventato un appuntamento fisso per le squadre che iniziano il settore giovanile. La formula prevede gironi di qualificazione da cinque (U13) o quattro (U14) squadre e poi i tabelloni successivi sino alle finali previste a Pasqua (3° posto al Campus dalle 9,30; 1° posto al palasport di Masnago dalle 12,30). Al termine delle finali per il titolo c’è la tradizionale sfilata con la premiazione di tutte le formazioni presenti.

Tanti i campi in cui si disputano le partite: Varese (Valle Olona), Malnate (Palazzetto), Lonate Pozzolo, Gorla Maggiore, Arcisate, Varese (Campus 1), Gazzada Schianno, Olgiate Olona, Daverio, Vedano Olona, e Castronno. Per seguire programma e risultati ci sono le pagine web dedicate sia per gli Under 14 sia per gli Under 13.

MEMORIAL GALLEANI (GIOVANI LEGGENDE) – Se il “Garbosi” ha sempre mantenuto la propria intitolazione, diverso è stato il destino del torneo internazionale Under 17 che da quest’anno porta il nome di Sandro Galleani, lo storico fisioterapista della Pallacanestro Varese e della Nazionale scomparso poche settimane fa (QUI la sua intervista inedita girata nel 2019). Nacque come Trofeo Rizzi per poi diventare Memorial Barilà e quindi Giovani Leggende; l’organizzazione ora è curata da “Il basket siamo noi”.

In questo caso le squadre in lizza sono 16 suddivise in quattro gironi (conference): al termine delle partite di qualificazione si procederà con i tabelloni che portano sino alla finalissima e a tutte le altre finali di classificazione. I circa 200 giocatori calcheranno i parquet di Arcisate, Malnate (palazzetto), Gallarate (via Sottocosta), Varese (Campus 1) e Vedano Olona.

Le finali sono previste domenica sera al palazzetto di via Gasparotto a Malnate: alle 18 il match per il terzo posto, dalle ore 20 in avanti la partita che assegna il titolo. Al termine sfilata e premiazioni. Anche in questo caso è attivo il sito con tutti i risultati: lo trovate cliccando QUI.