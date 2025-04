Gemellaggio tra le scuole: i bambini di Balestrate in visita nel Basso Verbano

Incontro, scambio e nuove amicizie. È iniziato nei giorni scorsi il gemellaggio tra l’Istituto comprensivo e l’I.C. Dante Alighieri (che comprende le scuole di Angera, Ispra, Ranco, Cadrezzate e Taino) e l’istituto “R. F. Evola” di Balestrate (Palermo).

Un progetto che ha preso il via ufficialmente con l’arrivo di un gruppo di studenti della scuola siciliana. Una ventina di alunne e alunni delle classi quinte accompagnati dalle docenti hanno avuto l’opportunità di vivere qualche giorno sul territorio incontrando coetanei e realtà del luogo. “Questo scambio culturale – commentano con soddisfazione i docenti coinvolti – non solo ha arricchito le nostre esperienze educative, ma ha rafforzato anche i legami tra le nostre comunità”.

Il gemellaggio ha avuto inizio nella scuola di Cadrezzate dove i bambini si sono cimentati nella decorazione di una Tshirt con il logo dell’iniziativa. E’ continuato poi con la giornata dello sport organizzata nella scuola di Ranco dove i bambini si sono divertiti improvvisandosi piccoli atleti in ogni disciplina sportiva. Per i ragazzi è stato organizzato anche un piccolo itinerario turistico con una visita a Milano e all’Eremo di S. Caterina e della Rocca di Angera. Infine, per concludere in bellezza sono state organizzate delle cene nei comuni di Ranco e Cadrezzate, alle quali hanno partecipato oltre agli alunni, le famiglie, i Sindaci, una rappresentanza dei Comitati Genitori e della Pro Loco di ciascun comune.