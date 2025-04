Giovani, solidali e straordinari: Hayk, Gioele e Vittoria, i nuovi capitani del Faro di Fondazione Ascoli

I più giovani Capitani del Faro sono tre ragazzi che, insieme, contano appena 56 anni: Hayk Compagnon, 16 anni, Gioele Parnigoni 18 anni e Vittoria Poddi di 22 anni.

Vittoria è stata in cura all’Oncoemetologia pediatrica di Varese, Gioele lo è ancora e Hayk è un suo amico. Insieme hanno creato originali oggetti artigianali, a partire da monete e banconote da collezione, e li hanno venduti al mercatino di Natale di Cantello con l’obiettivo di devolvere il ricavato al Faro di Fondazione Giacomo Ascoli, destinato ad accogliere chi si prende cura dei bambini ricoverati: le loro famiglie, medici, ricercatori, specializzandi e associazioni di supporto ai pazienti.

Tutto è partito dalla passione di Gioele e di Hayk per la numismatica. Insieme hanno partecipato per la prima volta nel 2023 al mercatino di Natale del paese in cui vivono, Cantello, per raccogliere fondi a sostegno del Faro. L’iniziativa ha avuto un grande successo con una raccolta di 830 euro. Al progetto si è poi unita Vittoria, che ha conosciuto Gioele anni fa nel gruppo adolescenti di Fondazione Giacomo Ascoli e ha una grande passione per l’artigianato. «Grazie al grande contributo di Vittoria in termini di creatività e fantasia, al mercatino di Natale di quest’anno abbiamo proposto oggetti più vari e raccolto il doppio», racconta entusiasta Gioele.

In totale la loro donazione è di circa 2500 euro e li porta ad avere un posto speciale, l’unico autografato, sull’Albero del grazie all’ingresso dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte e anche nel cuore di Fondazione Giacomo Ascoli che ha visto crescere, lottare e fiorire questi ragazzi e la loro generosità.

Vittoria, Gioele e Hayk saranno anche i più giovani donatori a ricevere l’investitura da Capitano del Faro per il loro contributo a realizzare la struttura di accoglienza di largo Flaiano che sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 6 giugno.

I lavori di ristrutturazione dell’immobile, un tempo fatiscente e degradato all’ingresso della città e vicinissimo a entrambi gli ospedali, sono praticamente terminati. In queste settimane sono in corso le ultimissime finiture per i dettagli degli interni, già completamente arredati, mentre all’esterno si lavora al cortile, curato dalla FitoConsult dell’agronomo Daniele Zanzi, che ha il compito di trasformare lo spazio che è stato area di cantiere negli ultimi tre anni in un accogliente giardino.

All’inaugurazione del 6 giugno parteciperanno le autorità mentre una giornata successiva sarà dedicata a tutti i donatori del Faro, in una cerimonia in cui saranno consegnati i doni di ringraziamento previsti dal crowdfunding dedicato e si procederà con le investiture ufficiali di Cavalieri e Capitani del Faro. Gioele, Vittoria e Hayk saranno tra loro.

